Funny Jokes: अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? पप्पू के पूछने पर टीचर ने जो कहा, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Joke of the day: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…
इन जोक्स को पढ़कर हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट
पप्पू का दिमाग
टीचर: पप्पू, अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे गिरते क्यों नहीं?
पप्पू: मैडम जी, क्योंकि हम सबने मोबाइल पकड़े रखे हैं, ध्यान ही नहीं जाता कि नीचे गिर रहे हैं!
स्मार्ट पति
पत्नी: (गुस्से में) मैं अपने मायके जा रही हूं, कभी वापस नहीं आऊंगी!
पति: (शांति से) ठीक है, जाने से पहले बस एक बात का ध्यान रखना…
पत्नी: क्या?
पति: जाने से पहले ज़रा टीवी का रीमोट टेबल पर छोड़ जाना, मैं कब से ढूंढ़ रहा हूं!
डॉक्टर की सलाह
डॉक्टर: आपको अपनी डाइट में हरी सब्ज़ियां और हरी पत्तेदार चीज़ें बढ़ानी होंगी।
मरीज़: डॉक्टर साहब, क्या मैं हरी चटनी के साथ समोसा खा सकता हूं?
कंजूस संता
बंता: यार संता, तूने अपने बेटे का नाम ‘फ़्री’ (Free) क्यों रखा है?
संता: ताकि जब भी कोई पूछे ‘ये किसका बेटा है?’, तो मैं कह सकूं- ‘ये तो बिल्कुल फ़्री का है!’
इंटरव्यू का सवाल
इंटरव्यूअर: आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है?
कैंडिडेट: मैं बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकता हूं।
इंटरव्यूअर: अच्छा, बताओ 37×49 कितना होगा?
कैंडिडेट: 500!
इंटरव्यूअर: यह तो बिल्कुल गलत है!
कैंडिडेट: पर मैंने तेज़ी से तो बताया!
अलार्म का सच
सोनू: यार, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोने में कितना सुकून मिलता है न!
मोनू: वो कैसे?
सोनू: 5 बजे अलार्म बजता है, फिर उसे बंद करके 8 बजे तक सोने का मज़ा ही अलग है!
शादी की सलाह
दोस्त: यार, शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी कैसे बदलती है?
दूसरा दोस्त: बस इतनी ही कि पहले तुम ‘मैं’ कहते थे, अब तुम्हें ‘जी हां’ कहना पड़ता है!
ऑनलाइन शॉपिंग का झटका
पति: तुमने ऑनलाइन ₹5,000 का यह छोटा-सा डिब्बा क्यों मंगवाया?
पत्नी: अरे जी, इसमें ‘फ़्री डिलीवरी’ थी, इतना बढ़िया ऑफर कैसे छोड़ देती!
टीचर की डांट
टीचर: चिंटू, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ!
चिंटू: 1,2,3,4,5,7,8,9,10…
टीचर: 6 कहां गया?
चिंटू: सर, वो आज सुबह न्यूज़ में बता रहे थे कि 6 नंबर वाला खिलाड़ी आउट हो गया!
पड़ोसी का ज्ञान
पहला पड़ोसी: शर्मा जी, आपका कुत्ता दिनभर क्यों भौंकता रहता है?
शर्मा जी: यार, वो बस यह जताने की कोशिश कर रहा है कि घर में सुरक्षा पूरी है,
भले ही चोरी करने लायक कुछ बचा ही न हो!