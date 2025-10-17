Home > लाइफस्टाइल > Diwali 2025: दीवाली पर क्यों बनाई जाती है जिमीकंद की सब्जी? जानें इसके 5 सुपर हेल्दी फायदे

Diwali 2025: दीवाली पर क्यों बनाई जाती है जिमीकंद की सब्जी? जानें इसके 5 सुपर हेल्दी फायदे

Jimikand Benefits: दीवाली 2025 पर जिमीकंद की सब्जी क्यों बनाई जाती है. जानें ये बनाना क्यों शुभ होता है. साथ ही, ये भी जानें कि आखिर इसके क्या-क्या फायदे होते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 17, 2025 1:57:20 PM IST

Jimikand ki sabzi
Jimikand ki sabzi

Jimikand Health Benefits: दिवाली जैसे त्योहारों में रसोई में कुछ खास व्यंजन बनाए जाते हैं, और उनमें से एक है जिमीकंद (Elephant foot yam) की सब्जी. इसे सूरन नाम से भी जाना जाता है. केवल स्वाद और रस्म नहीं, बल्कि इस सब्जी में शरीर के लिए बहुत से फायदे भी छुपे हैं. आइए जानते हैं उन 5 खास स्वास्थ्य लाभों के बारे में. और वो कारण भी जो बताते हैं कि यह सब्जी त्योहारों की थाली में क्यों शामिल की जाती है.

जिमीकंद में क्या है पोषण

जिमीकंद में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, B6, फोलेट, बीटा-कैरोटीन, विटामिन C, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और तांबा आदि. ये सभी मिलकर शरीर की कई जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं.

5 स्वास्थ्य लाभ

1. वजन कंट्रोल (Weight Loss): जिमीकंद में फाइबर की मात्रा अधिक और कैलोरी कम होती है. इससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और बार-बार भूख लगने की संभावना कम होती है. इस तरह यह ओवरईटिंग से बचाने में मदद करता है.

2. दिल को बनाये स्वस्थ (Heart Health): सूरन में पोटेशियम अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है. इस तरह दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

3. इम्यून सिस्टम को मजबूती (Immune Support): इसे विटामिन C की वजह से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलता है. इससे शरीर संक्रमण से लड़ने में बेहतर बनता है.

4. पाचन क्रिया में सुधार (Better Digestion): सूरन में फाइबर की अधिकता होती है, जो कब्ज़ की समस्या में राहत देती है. मल को मुलायम बनाने में मदद करती है. खासकर बवासीर जैसी समस्याओं में भी यह फायदेमंद मानी जाती है.

5. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद (Skin & Hair Benefits): इसमें विटामिन A, E, B3 और B7 मौजूद हैं. ये विटामिन त्वचा की चमक बढ़ाने और बालों को मजबूत करने में योगदान देते हैं.

उपयोग करने की टिप्स

• जिमीकंद की सब्जी बनाते समय नमक और मसालों का संतुलन रखें.

• दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें ताकि स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ें.

• अगर गैस या आमाशय संबंधी समस्या हो, थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें.

तो इस दिवाली, सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी ध्यान रखें. अपनी थाली में जिमीकंद जरूर शामिल करें और इन गुणों का लाभ लें. शुभ दिवाली!

Tags: diwali 2025Diwali RecipeElephant Foot YamJimikandSuran
Diwali 2025: दीवाली पर क्यों बनाई जाती है जिमीकंद की सब्जी? जानें इसके 5 सुपर हेल्दी फायदे

