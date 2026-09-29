Jija-Sali Jokes: जब साली ने कर दी ऐसी डिमांड, शर्माते हुए जीजा ने कही ऐसी बात, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Jija-Sali Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

साली: जीजा जी, मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत रोमांटिक हो,

मेरी हर बात माने और कभी गुस्सा न करे।

जीजा जी: ऐसा लड़का तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है…

साली: कहां?

जीजा जी: सपनों की दुनिया में! हकीकत में तो या तो तुम्हें नौकर मिलेगा या फिर मेरी तरह एक मजबूर पति।

साली: जीजा जी, अगर मेरी शादी किसी बहुत हैंडसम और करोड़पति लड़के से हो जाए,

तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे?

जीजा जी: अरे पगली, मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगा- अपनी हमदर्दी!

जीजा जी और साली एक महंगे होटल में खाना खाने गए।

बिल आया तो जीजा जी ने अपनी जेब टटोली और हैरान रह गए।

साली (मुस्कुराते हुए): क्या हुआ जीजा जी? पैसे कम पड़ गए क्या?

लाइए, मैं दे देती हूं… वैसे भी आप अपनी शादी की सालगिरह भूल गए थे, ये उसी की सजा है!

जीजा जी: अरे नहीं साली साहिबा, बात पैसे की नहीं है… बात ये है कि बटुआ घर पर छूट गया है और वेटर तुम्हें घूर-घूर के देख रहा है, अब बताओ बिल चुकाने के लिए तुम्हें यहां छोड़ जाऊं या बर्तन धुलवाऊं?

साली: जीजा जी, इस बार बोर्ड परीक्षा में मेरे 90% मार्क्स आए हैं, अब बताओ मुझे क्या इनाम मिलेगा?

जीजा जी: शाबाश! चल, आज तुझे अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऑनलाइन दिखा…

साली (खुश होकर): सचमुच? क्या मंगाऊं?

जीजा जी: बस, वो चीज़ स्क्रीन पर देखकर ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा लेना, क्योंकि असली ऑर्डर तो मैं अपनी बीवी (यानी तेरी बहन) के लिए ही करूंगा!

साली: जीजा जी, आप इतने सीधे और शांत स्वभाव के क्यों हैं? मेरी दीदी ने आपको कैसे काबू में कर रखा है?

जीजा जी (आंखें भरते हुए): बेटा, जब शेर को भी पिंजरे में बंद किया जाता है, तो उसकी दहाड़ भी म्याऊँ बन जाती है… तू बस अपनी शादी होने दे, तुझे सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे!

साली: जीजा जी, आपके फोन का वाई-फाई पासवर्ड क्या है? जल्दी बताओ!

जीजा जी: जो मेरी बीवी (तेरी बहन) के गुस्से का नाम है।

साली: (थोड़ा सोचकर) ‘खतरनाक-राक्षस’ या ‘बाघिन’?

जीजा जी: अरे नहीं पगली, ‘जल्दी-खाना-खाओ-वरना-पिटोगे’! एक बार में टाइप कर ले।

साली: जीजा जी, अगर मैं एक कुएं में गिर जाऊं, तो आप मुझे बचाने के लिए क्या करेंगे?

जीजा जी: भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू सही सलामत बाहर आ जाए।

साली: ओ हो! जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं… पर कुएं में से निकालने के लिए क्या करोगे?

जीजा जी: अरे पगली, मैं कुएं में से पानी कैसे निकालूंगा जब तू ही सारी बाल्टी लेकर बैठी होगी!