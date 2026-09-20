Funny Jokes: अगर मैं आपसे कोई चीज मांगूं तो देंगे? नटखट साली की डिमांड पर जीजा ने जो कहा, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Devar bhabhi Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

साली: जीजा जी, अगर मैं आपसे कोई चीज मांगूं तो देंगे?

जीजा: पहले बताओ क्या चाहिए?

साली: 1000 रुपये।

जीजा: लो, भगवान से मांगो!

साली: जीजा जी, आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं न?

जीजा: हां बिल्कुल!

साली: तो आज मुझे 500 रुपये दे दीजिए।

जीजा: बहन को पैसे नहीं, आशीर्वाद दिया जाता है!

जीजा: साली साहिबा, आपकी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है।

साली: पता है जीजा जी, तभी तो आपको झेल रही है!

साली: जीजा जी, मेरी बहन आपको बहुत परेशान करती है क्या?

जीजा: नहीं-नहीं, बिल्कुल नहीं।

साली: सच बताइए!

जीजा: बेटा, तुम दोनों बहनों के सामने सच बोलना ही सबसे बड़ी परेशानी है!

जीजा: साली साहिबा, आपकी बहन आज बहुत खूबसूरत लग रही है।

साली: जीजा जी, आज ही क्यों?

जीजा: क्योंकि आज मेरी नजर में कोई और नहीं है!

साली: जीजा जी, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं?

जीजा: क्योंकि तुम्हें देखकर अपनी शादी याद आ जाती है।

साली: वो कैसे?

जीजा: तब भी मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है!

जीजा: साली साहिबा, आप इतनी बातें कैसे कर लेती हैं?

साली: जीजा जी, टैलेंट है मेरा!

जीजा: तभी तो आपकी बहन ने मुझे चुप रहने की आदत डाल दी है!

साली: जीजा जी, मेरी बहन की सबसे अच्छी बात क्या है?

जीजा: वो तुम्हारी बहन है!

साली: और सबसे खराब?

जीजा: वो मेरी पत्नी भी है!

जीजा: साली साहिबा, शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया?

साली: क्या?

जीजा: पहले मैं अपनी मर्जी का मालिक था, अब आपकी बहन की मर्जी का मेहमान हूं!

साली: जीजा जी, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे?

जीजा: जो तुम्हारी बहन मुझे देगी, वही तुम्हें दूंगा।

साली: मतलब?

जीजा: कुछ नहीं! तुम्हारी बहन मुझे कुछ देती ही नहीं!