Jija-Sali Jokes: रात ठीक 12 बजे साली का फोन आया, घबराए जीजा ने फोन उठाकर पूछी वजह, जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Jija-Sali Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

रात को ठीक 12 बजे साली का फोन जीजा जी के नंबर पर आया।

जीजा जी (घबराते हुए फोन उठाते हैं): अरे पगली, इतनी रात को फोन क्यों किया?

अगर तेरी दीदी की आंख खुल गई, तो मेरा जीना हराम कर देगी!

साली (हंसते हुए): डरो मत जीजा जी, दीदी अभी मेरे ही फोन पर बिजी हैं और आपके बारे में ही पूछ रही हैं

कि आप इतनी रात तक जागकर किससे चैटिंग कर रहे हो!

जीजा जी (बेहोश होते-होते): …!

साली: जीजा जी, सुना है आपने नया स्मार्टफोन खरीदा है? जल्दी से उसका पासवर्ड बताओ!

जीजा जी: पासवर्ड वही है जो तेरी दीदी के गुस्से का नाम है।

साली (सोचकर): ‘महाकाल’ या ‘एटम-बॉम’?

जीजा जी: अरे नहीं पगली, ‘चुपचाप-अपने-काम-से-काम-रखो’! एक बार में याद रख ले।

जीजा जी और साली एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। बिल आया तो जीजा जी ने जेब टटोली और हैरान रह गए।

साली (मुस्कुराते हुए): क्या हुआ जीजा जी? बटुआ घर भूल गए या पैसे कम पड़ गए?

लाइए, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूं… वैसे भी आप अपनी शादी की सालगिरह भूल गए थे, यह उसी का जुर्माना है!

जीजा जी: अरे नहीं साली साहिबा, बात पैसे की नहीं है… बात यह है कि वेटर तुझे घूर-घूर के देख रहा है,

अब बता बिल चुकाने के लिए तुझे यहीं छोड़ जाऊं या बर्तन धुलवाऊं?

साली: जीजा जी, इस बार मेरे कॉलेज के सेमेस्टर में 95% मार्क्स आए हैं, अब बताओ मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा?

जीजा जी: शाबाश! चल, आज तुझे अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखा…

साली (खुश होकर): सचमुच? क्या मंगाऊं?

जीजा जी: बस, वो चीज़ देखकर ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा लेना, क्योंकि असली ऑर्डर तो मैं अपनी बीवी (यानी तेरी बहन) के लिए ही करूंगा!

साली: जीजा जी, आप इतने सीधे और शांत स्वभाव के क्यों हैं? मेरी दीदी ने आपको कैसे काबू में कर रखा है?

जीजा जी (आंखें भरते हुए): बेटा, जब सर्कस में शेर को भी पिंजरे में बंद किया जाता है, तो उसकी दहाड़ भी म्याऊं बन जाती है…

तू बस अपनी शादी होने दे, तुझे सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे!

साली: जीजा जी, अगर मैं अचानक किसी गहरे कुएं में गिर जाऊं, तो आप मुझे बचाने के लिए क्या करेंगे?

जीजा जी: भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू सही सलामत बाहर आ जाए।

साली: ओ हो! जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं… पर कुएं में से निकालने के लिए क्या करोगे?

जीजा जी: अरे पगली, मैं कुएं में से पानी कैसे निकालूंगा जब तू ही सारी बाल्टी और रस्सा लेकर अंदर बैठी होगी!

साली: जीजा जी, मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत रोमांटिक हो, मेरी हर बात पर ‘हाँ’ कहे और कभी गुस्सा न करे।

जीजा जी: ऐसा लड़का तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है…

साली: कहां?

जीजा जी: परियों की कहानियों में! हकीकत में तो या तो तुझे कोई सख्त बॉस मिलेगा या फिर मेरी तरह एक मजबूर और डरा हुआ पति।

साली: जीजा जी, इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे एक शानदार स्कूटी चाहिए। अभी से अपनी बीवी से बोलकर अप्रूवल ले लो!

जीजा जी: देख साली साहिबा, स्कूटी तो बहुत दूर की बात है… अगर तूने ज़िद जारी रखी,

तो मैं तेरी दीदी से कहकर तुझे साइकिल पर आगे बिठाकर पूरे शहर का चक्कर लगवा दूंगा!

बाहर झमाझम बारिश हो रही थी।

साली: जीजा जी, इस रोमांटिक मौसम में गरमा-गरम चाय और पकौड़े मिल जाए, तो मज़ा आ जाए!

जीजा जी: बिल्कुल, किचन में जा और अपनी बहन से जाकर बोल कि मेरे और तेरे दोनों के लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाए।

साली: अरे जीजा जी, आप भी ना… खुद जाकर अपनी पत्नी से क्यों नहीं मांगते?

जीजा जी: बेटा, अगर मुझे अपनी सलामती प्यारी है, तो मैं किचन की तरफ जाने का रिस्क कभी नहीं लूंगा!

साली: जीजा जी, अगर मेरी शादी के बाद मेरा पति मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मैं क्या करूंगी?

जीजा जी (लंबी सांस लेते हुए): चिंता मत कर, तब तू बिल्कुल अपनी बहन की तरह बन जाएगी-

और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया के सारे पतियों पर एक नई किताब लिखेंगे!