Jija-Sali Jokes: साली जी, आपके हाथ की चाय में वो नशा है कि…, फिर शर्माते हुए साली ने जो कहा, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Jija-Sali Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर जमकर लगाएंगे ठहाके

जीजा: साली जी, आपके हाथ की चाय में वो नशा है कि बंदा पीते ही खो जाए।

साली (शर्माते हुए): सच में जीजा जी?

जीजा: हां, कल से ढूंढ रहा हूं, तुमने शक्कर की जगह नमक कहां से ढूंढ कर डाला था!

साली: जीजा जी, आपने दीदी में ऐसा क्या देखा कि तुरंत शादी के लिए हां कर दी?

जीजा: मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री (तुम) मिल रही हो, तो घाटे का सौदा क्यों छोडूं!

साली: जीजा जी, देखो मैं पार्लर से आई हूं, कैसी लग रही हूं?

जीजा: सुंदर तो लग रही हो साली साहिबा, बस यह सोच रहा हूं कि इस चमक के पीछे मेरे भाई का कितना बड़ा बजट साफ हुआ है!

साली: जीजा जी, दीदी से शादी करने के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है?

जीजा: बिल्कुल वैसे ही, जैसे कोई बिना हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस के सामने से गाड़ी निकाल रहा हो—हर वक्त डर!

साली: जीजा जी, मुझे अपने फोन का पासवर्ड बता दो ना, जरा दीदी के चैट देखने हैं।

जीजा: साली जी, अगर मैंने पासवर्ड बताया तो तुम्हारी दीदी मेरा ‘चैट’ नहीं, सीधे ‘थूथन’ बिगाड़ देगी!

जीजा: साली जी, आज कोई डरावनी फिल्म देखने चलें?

साली: जीजा जी, थिएटर जाने की क्या जरूरत है, बस दीदी का बिना मेकअप वाला चेहरा देख लो, डर के मारे पसीने छूट जाएंगे!

साली: जीजा जी, क्या मैं मोटी लग रही हूं?

जीजा: नहीं साली जी, तुम मोटी नहीं हो, बस भगवान ने तुम्हें थोड़ा ‘एक्स्ट्रा स्पेस’ देकर बनाया है!

जीजा: साली जी, जब भी तुम शॉपिंग पर जाती हो, मेरा दिल धक-धक करने लगता है।

साली: क्यों जीजा जी, प्यार के मारे?

जीजा: नहीं, क्रेडिट कार्ड के बिल के मारे!