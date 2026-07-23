Jija-Sali Jokes: दीदी से शादी करके आपको क्या मिला? साली के पूछने पर जीजा ने जो कहा, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Jija-Sali Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं, जिसके कारण ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं और इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम खुलकर हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहता है, बल्कि आप मानसिक तनाव से भी कोसों दूर रहते हैं. यही वजह है कि योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको इसी तनाव से मुक्ति दिलाने और खुलकर हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के मजेदार हंसगुल्ले. वैसे तो हंसने के कई बहाने हैं, लेकिन जब बात जीजा और साली के खट्टे-मीठे रिश्ते की हो, तो हंसी का डोज दोगुना हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर!

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये जोक्स

साली: जीजा जी, आप इतने काले क्यों हो?

जीजा (स्टाइल मारते हुए): अरे साली साहिबा, काला तो मैं बचपन से ही हूं, पर वो क्या है न कि फेयर एंड लवली लगाने से

मेरी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए नजर से बचने के लिए मैं लगाता नहीं।

साली: अच्छा! मुझे तो लगा कि जब आप पैदा हुए थे, तब भगवान ने आपको कोयले की खान में छिपा दिया था!

साली: जीजा जी, दीदी से शादी करके आपको क्या मिला?

जीजा (लंबी सांस लेते हुए): मिलना क्या था साली साहिबा…

एक तो मेरा फ्रीडम (आजादी) चला गया, दूसरा मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया!

साली (मुस्कुराते हुए): और सबसे बड़ा फायदा भूल गए?

जीजा: वो क्या?

साली: मेरे जैसी खूबसूरत साली मिली!

साली: जीजा जी, देखो मैंने नया सूट सिलाया है… कैसा लग रहा है?

जीजा: बहुत बढ़िया लग रहा है, सालो-साल चले!

साली: अरे जीजा जी, ये तो फैशन का जमाना है, सालो-साल थोड़ी चलाना है।

जीजा: अरे मैं सूट की बात नहीं कर रहा, मैं तो दर्जी की उम्र की दुआ मांग रहा हूं जिसने ये कमाल का सूट सिला!

साली: जीजा जी, इस बार आपकी सैलरी बढ़ी तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे?

जीजा: जो तुम मांगोगी, वही दूंगा।

साली: पक्का? मुझे एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए।

जीजा: ठीक है, दुआ करो कि मेरी कंपनी मुझे सैलरी के बदले सीधे स्मार्टफोन ही दे दे,

क्योंकि कैश तो तुम्हारी दीदी पहले ही तिजोरी में रख लेती हैं!

साली: जीजा जी, आज मौसम कितना अच्छा है… चलिए कहीं बाहर घूमकर आते हैं और चाट-पकौड़ी खाते हैं।

जीजा: मौसम तो सच में बहुत अच्छा है साली जी, चलो छत पर चलते हैं।

वहीं से ठंडी हवा भी खाएंगे और पड़ोस की दुकान की तरफ देखकर चाट का अहसास भी कर लेंगे!

साली: कंजूसी की भी हद होती है जीजा जी!