Jija Sali Jokes: जीजू, आप मुझे कितना प्यार करते हो? जवाब सुन हिल जाएगा आपका दिमाग, पढ़ें मजेदार जोक्स

Jija Sali Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

साली: जीजू, आप मुझे कितना प्यार करते हो?

जीजा: जितना तुम्हारी दीदी से छिपाकर कर सकता हूं!

साली: जीजू, मेरी शादी कब कराओगे?

जीजा: पहले तुम्हारी दीदी से परमिशन तो मिल जाए!

साली: जीजू, मैं कैसी लग रही हूं?

जीजा: सच बोलूँ या घर भी जाना है?

साली: जीजू, आपको सबसे प्यारी कौन लगती है?

जीजा: जवाब गलत हुआ तो आज खाना नहीं मिलेगा!

साली: जीजू, मेरी मुस्कान कैसी है?

जीजा: खतरनाक… कई लोगों का दिल और मेरा बजट दोनों बिगाड़ सकती है।

साली: जीजू, मेरी तारीफ में दो शब्द बोलो।

जीजा: “दीदी आ रही हैं!”

साली: जीजू, अगर मैं पहले मिल जाती?

जीजा: तो तुम्हारी दीदी मुझे पहले ही ब्लॉक कर देती।

साली: जीजू, मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

जीजा: जब तुम अपने घर चली जाती हो!

साली: जीजू, आप मुझे गिफ्ट कब दोगे?

जीजा: जब तुम्हारी दीदी मेरा मोबाइल चेक करना बंद कर दें।

साली: जीजू, क्या मैं आपकी फेवरेट हूं?

जीजा: यह सवाल रिकॉर्ड हो रहा है क्या?

साली: जीजू, आप इतने शांत क्यों रहते हो?

जीजा: शादी के बाद आदमी बोलना कम और सोचना ज्यादा सीख जाता है।

साली: जीजू, आपको मुझसे डर लगता है?

जीजा: तुमसे नहीं… तुम्हारी दीदी तक पहुंचने वाली खबरों से।

साली: जीजू, मैं आपकी सीक्रेट फ्रेंड बन जाऊं?

जीजा: नहीं, मेरी शादी अभी चल रही है!

साली: जीजू, मेरी शादी में सबसे ज्यादा कौन नाचेगा?

जीजा: तुम्हारी दीदी… क्योंकि एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी।

साली: जीजू, आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है?

जीजा: तुम्हारे सवालों का जवाब देना और घर की शांति बनाए रखना!