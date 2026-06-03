Jija Sali Jokes: बड़े प्यार से जीजा के पास आई साली, बोली- आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? फिर जो हुआ…

Joke of the day: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन वायरल जोक्स को पढ़कर हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

साली: जीजाजी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो?

जीजा: जान भी दे सकता हूं!

साली: सच में?

जीजा: हां, लेकिन पहले तुम्हारी दीदी से परमिशन लेनी पड़ेगी.

साली: जीजाजी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

जीजा: तुम्हारी मुस्कान…

साली: और ताकत?

जीजा: तुम्हारी दीदी.

साली: जीजाजी, अगर मैं आपकी जिंदगी में पहले आती तो?

जीजा: तो…

साली: तो क्या?

जीजा: तो मेरी शादी ही नहीं होती.

साली: जीजाजी, आप मुझे कितना प्यार करते हो?

जीजा: इतना कि गिन नहीं सकता…

साली: सच में?

जीजा: हां, क्योंकि गिनती दीदी के सामने भूल जाता हूं.

साली: जीजाजी, आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते?

जीजा: करता हूं, बस डर लगता है…

साली: किससे?

जीजा: तुम्हारी दीदी से.

साली: जीजाजी, मैं आपकी फेवरेट हूं ना?

जीजा: बिल्कुल…

साली: तो दीदी?

जीजा: वो मेरी लाइफ है… और तुम लाइफ का “टाइम पास”.

साली: जीजाजी, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती तो?

जीजा: तो मैं बहुत खुश होता…

साली: और अब?

जीजा: अब मैं ज्यादा समझदार हूं.

साली: जीजाजी, मैं कैसी लग रही हूं?

जीजा: एकदम परी जैसी…

साली: सच में?

जीजा: हां, बस फर्क इतना है कि परी पंखों से उड़ती है और तुम मेरी जान उड़ाती हो.

साली: जीजाजी, अगर मैं आपकी पत्नी होती तो?

जीजा: तो मैं भगवान से रोज शिकायत करता…

साली: क्यों?

जीजा: कि इतनी खुशी एक ही इंसान को क्यों दी.

साली: जीजाजी, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो?

जीजा: क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है…

साली: वो कैसे?

जीजा: जब मैं भी इतना ही मासूम था.