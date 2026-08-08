Funny Jokes: जीजा जी, जूता चुराई के 10,000 रुपये निकालिए! साली के कहने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर लगाएंगे ठहाके

Jija Sali Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

साली: जीजा जी, जूता चुराई के 10,000 रुपये निकालिए!

जीजा: अरे साली जी, 10,000 रुपये में तो नया जूता आ जाएगा!

साली: जूता नया आ जाएगा जीजा जी, पर मेरी दीदी जैसी किस्मत बार-बार नहीं मिलेगी!

जीजा: (आह भरते हुए) काश ये बात मुझे शादी से पहले पता होती!

साली: जीजा जी, आपने शादी के बाद अपनी पुरानी आदतें क्यों छोड़ दीं?

जीजा: अरे साली जी, जब से तुम्हारी बहन से शादी हुई है, नई आदतें संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है!

साली: जीजा जी, अगर मैं आपकी कार में बैठ जाऊं तो आप मुझे कहां ले जाओगे?

जीजा: सबसे पहले तो सर्विस सेंटर ले जाऊंगा!

साली: क्यों?

जीजा: क्योंकि कार का ओवरलोड अलार्म बजने लगेगा!

साली: जीजा जी, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाकर लाई हूं!

जीजा: (चाय पीते ही) अरे! इसमें तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है!

साली: जीजा जी, आपने ही तो कहा था कि मैं जो भी छू लेती हूं, वो अपने आप मीठा हो जाता है!

जीजा: साली जी, आप ब्यूटी पार्लर से आने के बाद इतनी अलग क्यों लगती हैं?

साली: (शर्माते हुए) क्या सच में मैं सुंदर लगती हूं?

जीजा: नहीं, बस पहचान में नहीं आतीं कि वही इंसान हो या कोई और! 💄

साली: जीजा जी, मेरी दीदी से शादी करके आपको कैसा लगा?

जीजा: जैसे किसी ने केबीसी (KBC) में बिना लाइफलाइन के आखिरी सवाल पूछ लिया हो!

साली: जीजा जी, मेरे जन्मदिन पर आप मुझे क्या दे रहे हैं?

जीजा: अपनी सबसे प्यारी सलाह!

साली: सलाह नहीं, कोई महंगी चीज़ चाहिए!

जीजा: तो फिर मेरी दीदी को वापस ले जाओ, इससे महंगा सौदा कोई नहीं!

साली: जीजा जी, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ फिल्म से आपने क्या सीखा?

जीजा: यही कि दुल्हनिया को ले जाने से बेहतर है कि अमरीश पुरी ही बन जाओ और जाने मत दो!

साली: जीजा जी, आज मेरा मन डोसा खाने का कर रहा है, चलिए ना!

जीजा: ठीक है, घर चलो, तुम्हारी दीदी से बोलता हूं डोसे का बैटर ले आएंगी।

साली: बाहर क्यों नहीं चलते?

जीजा: क्योंकि बाहर डोसे के साथ बिल भी आता है, और घर पर सिर्फ ताने!

साली: जीजा जी, मेरी बहन में ऐसी कौन सी खास बात थी जो आपने शादी कर ली?

जीजा: बस एक ही बात… कि वो चुप रहना जानती थी!

साली: अच्छा? और अब?

जीजा: अब वो जानती है कि मुझे चुप कैसे कराना है!