कुर्ती को जींस के साथ पहनने का सही तरीका – स्टाइलिश दिखने के लिए इन आसान टिप्स को जरूर अपनाएँ

Jeans and Kurti styling Tips: जींस और कुर्ती का कॉम्बिनेशन हमेशा से लड़कियों और महिलाओं का फेवरेट रहा है। यह न सिर्फ कम्फर्टेबल है बल्कि देखने में भी बेहद स्टाइलिश लगता है। चाहे आप कॉलेज जा रही हों, ऑफिस या फिर किसी कैज़ुअल पार्टी में, अगर सही तरीके से कुर्ती को जींस के साथ स्टाइल किया जाए तो आपका लुक सबका ध्यान खींच सकता है। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप जींस और कुर्ती में अपना बेस्ट लुक पा सकती हैं।
सही कुर्ती का चुनाव है सबसे जरूरी
- जींस और कुर्ती को पेयर करते समय सबसे पहला ध्यान कुर्ती की लंबाई और फिटिंग पर देना चाहिए।
- लॉन्ग कुर्तियाँ स्किनी जींस के साथ बेहद अच्छी लगती हैं, खासकर अगर आप कॉलेज या ऑफिस के लिए तैयार हो रही हैं।
- वहीं शॉर्ट कुर्तियाँ स्ट्रेट फिट या बॉयफ्रेंड जींस के साथ एकदम फ्यूजन लुक देती हैं।
- फ्लोरल प्रिंट्स या हल्के कॉटन फैब्रिक की कुर्तियाँ गर्मियों के लिए परफेक्ट हैं, जबकि सिल्क या चिकनकारी कुर्तियाँ पार्टी लुक के लिए बेस्ट रहती हैं।
- अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक और भी एलीगेंट लगे तो कुर्ती के साथ हल्के एम्ब्रॉयडरी डिजाइन या हैंडवर्क वाला पैटर्न भी चुन सकती हैं।
सही फुटवियर से बढ़ाएं स्टाइल
- सिर्फ कुर्ती और जींस पहन लेने से लुक पूरा नहीं होता, बल्कि एक्सेसरीज इसमें चार चांद लगा देती हैं।
- जंक ज्वेलरी जैसे सिल्वर झुमके, लेयर्ड नेकलेस या ब्रेसलेट आपके सिंपल आउटफिट को ट्रेंडी बना देते हैं।
- फुटवियर में आप चाहें तो जुत्ती, कोल्हापुरी चप्पल या स्नीकर्स चुन सकती हैं। पारंपरिक टच के लिए जुत्ती और वेस्टर्न टच के लिए स्नीकर्स बेस्ट ऑप्शन हैं।
- एक स्टाइलिश बैग या स्लिंग बैग भी आपके ओवरऑल लुक को और अट्रैक्टिव बना देता है।
- एक्सेसरीज हमेशा आउटफिट के हिसाब से ही चुनें। बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनने से लुक ओवरडोन लग सकता है।
हेयरस्टाइल और मेकअप पर भी दें ध्यान
- जींस और कुर्ती पहनने के बाद अगर हेयरस्टाइल और मेकअप पर ध्यान नहीं दिया जाए तो लुक अधूरा सा लगता है।
- कॉलेज या डेली वियर के लिए आप लाइट मेकअप और ओपन हेयर या साधारण पोनीटेल रख सकती हैं।
- वहीं पार्टी या खास मौकों पर स्मोकी आई मेकअप, हल्का ब्लश और स्टाइलिश हेयर बन आपके आउटफिट को और भी ग्लैमरस बना देंगे।
- अगर आप इंडो-वेस्टर्न टच चाहती हैं तो हेयर में हल्की वेव्स या कर्ल्स भी अच्छा ऑप्शन हैं।
- मेकअप हमेशा नेचुरल और मौके के हिसाब से ही करना चाहिए ताकि आपकी खूबसूरती कुर्ती और जींस के साथ नेचुरल लगे।