68 साल के Jackie Shroff की फिटनेस का क्या है राज? इस उम्र में वजन कंट्रोल करना का चमत्कारी मंत्र जाने यहां…

Jackie Shroff Fitness Routine: बॉलीवुड में कई एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 60 की उम्र तो पार कर ली है, लेकिन बुढ़ापा उनसे कोसों दूर रहता है। इस लिस्ट में जैकी श्रॉफ का नाम भी शामिल है। जैकी श्रॉफ 68 साल के होने के बावजूद अपने आपकों काफी फिट रखते हैं। वह पब्लिकली भी खूब एक्टिव रहते हैं। लोगों से बातचीत करने का उनका एक अलग ही अंदाज है। जैकी लोगों को पेड़-पौधे लगाने के लिए अक्सर जागरूक करते रहते हैं। साथ ही वह कई बार लोगों को फिटनेस टिप्स भी देते नजर आते हैं। फिटनेस के मामले में वह जरा भी आलस नहीं दिखाते हैं। फिटनेस के कारण उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है।

जैकी श्रॉफ ने लोगों के दिलों में बनाई जगह

जैकी श्रॉफ एक समय में कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। लोगों ने उनका रोमांटिक अंदाज और एक्शन अवतार दोनों देखा हुआ है। अंदाज कोई भी हो वह अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं। जैकी लगभग 45 सालों से बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं। फिटनेस के मामले में भी वह काफी आगे रहते हैं।

जैकी श्रॉफ की लाइफस्टाइल

जैकी श्रॉफ को लोग ‘जग्गू दादा’ कहकर भी बुलाते हैं। फिटनेस को लेकर उन्होंने कई बार खुलकर बातचीत की है। जैकी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह हमेशा से घर का खाना खाते हैं। बाहर के खाने से वह काफी दूर रहते हैं। उनके लंच में रोटी, चावल, दाल और एक हरी सब्जी जरूर शामिल होती है। साथ ही जैकी हर सुबर फलों का जूस भी पीते हैं, ताकि वह दिनभर हाइड्रेट रह सकें। उनमें विटामिन्स भी शामिल रहते हैं। जैकी ने खुलासा किया था, कि वह जिम नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ किक बॉक्सिंग हफ्ते में दो बार जरूर करते हैं।

वजन कम करने के उपाय

जैकी श्रॉफ ने वजन कम करने को लेकर कहा था कि बेकरी प्रोडक्ट्स का उपयोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। ब्रेड, पेस्ट्री और कुकीज जैसे फूड्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मैदा से बना होता है, जो मोटापा बढ़ाता है। जैकी ने कहा कि- उन्होंने यह सब चीजें काफी समय पहले खाई थी। घर का खाना हेल्दी रहने के लिए काफी जरूरी होता है। रोज एक्सरसाइज करनी जरूरी है। साथ ही हेल्दी ड्रिंक पिएं और घर का खाना खाएं। इससे आप मोटापे से दूर रहेंगे।

