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स्टाइलिश चश्मा, ₹31 लाख की बेल्ट; 30 साल पुराने विंटेज सूट में छाईं ईशा अंबानी, लेडी गागा भी पहन चुकीं हैं ये आउटफिट

Isha Ambani Fashion: ईशा अंबानी ने एक शानदार विंटेज गोल्ड आउटफिट पहना, जिसने 1990 के दशक के हॉलीवुड ग्लैमर की पुरानी यादें ताज़ा कर दीं. खास बात यह है कि ईशा ने जो आउटफिट पहना है, उसे पहले साल 2011 में अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार लेडी गागा भी पहन चुकी हैं.

By: Shristi S | Published: May 18, 2026 5:41:58 PM IST

30 साल पुराने विंटेज सूट में छाईं ईशा अंबानी
30 साल पुराने विंटेज सूट में छाईं ईशा अंबानी


Isha Ambani Vintage Look: ईशा अंबानी हमेशा से ही सबसे अलग और अनोखा रहा है. भले ही वह बिजनेस की दुनिया में हो या फिर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के रेड कार्पेट पर चलने में, उन्हें न केवल उनके हटके फैशन सेंस के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी उस कमाल की काबिलियत के लिए भी पहचाना जाता है, जिससे वह अपने शाही अंदाज से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं.

हाल ही में, ईशा अंबानी एक बार फिर एक ऐसे आउटफिट में नजर आईं, जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया. ईशा की कई नई तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका लुक किसी रानी से कम नहीं लग रहा है. इस बार, ईशा ने एक शानदार विंटेज गोल्ड आउटफिट पहना, जिसने 1990 के दशक के हॉलीवुड ग्लैमर की पुरानी यादें ताज़ा कर दीं.

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ईशा अंबानी का ये खास आउटफिट पॉप स्टार लेडी गागा भी पहन चुकी हैं

खास बात यह है कि ईशा ने जो आउटफिट पहना है, उसे पहले साल 2011 में अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार लेडी गागा भी पहन चुकी हैं. जहां लेडी गागा ने इस लुक को एक बोल्ड अंदाज में अपनाया था, वहीं ईशा अंबानी ने अब इस विंटेज आउटफिट को इतनी शाही नज़ाकत के साथ कैरी किया है कि उन्होंने हर किसी को अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है. 

ईशा अंबानी विंटेज 1996 चैनल कूटूर में नजर आईं

सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जेमी मिज़राही ने इंस्टाग्राम पर ईशा अंबानी की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में, ईशा को चैनल (Chanel) का एक दुर्लभ Haute Couture आउटफिट पहने देखा जा सकता है यह एक ऐसा पीस है जिसे मूल रूप से मशहूर डिज़ाइनर कार्ल लेगरफेल्ड ने ऑटम/विंटर 1996 कलेक्शन के लिए डिज़ाइन किया था. इस आउटफिट में एक क्विल्टेड पैंटसूट शामिल था, जिस पर सुनहरी लेस का काम किया गया था; इसे उन्होंने ‘Tab Vintage’ ब्रांड की सिग्नेचर ग्रिपोइक्स (Gripoix) बेल्ट के साथ पहना था. बताया जा रहा है कि इस बेल्ट की कीमत लगभग ₹31,56,800 है. 

इस लुक की सबसे खास बात इसकी शानदार कढ़ाई और बेहतरीन डिज़ाइन थी. इस आउटफिट में सोने की बारीक कारीगरी की गई थी और इसे रंग-बिरंगे कीमती रत्नों से सजाया गया था, जिससे इसे सचमुच एक शाही और अनोखा अंदाज़ मिला. इन रत्नों की बारीक कारीगरी ने ईशा के आउटफिट की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया, जिससे इसे एक खास शाही लुक मिला. ईशा ने इस पैंटसूट को बड़े ही शानदार अंदाज में कैरी किया, जिससे यह विंटेज आउटफिट पूरी तरह से आज के ज़माने का और फैशनेबल लग रहा था.

ईशा अंबानी ने अपने लुक को कैसे स्टाइल किया?

ईशा ने इस शाही और ग्लैमरस लुक को बेहद नज़ाकत और खूबसूरती के साथ स्टाइल किया. उन्होंने इस आउटफिट के साथ चैनल का एक स्टाइलिश साबर (suede) मिनी पाउच कैरी किया यह ब्रांड के क्रूज 2025/26 कलेक्शन का एक पीस था जिसने उनके पूरे लुक में एक खास और क्लासी टच जोड़ दिया. इसके साथ मैच करने के लिए, ईशा ने Saint Laurent के SL M161 सनग्लासेस पहने, जिनकी कीमत कथित तौर पर लगभग €340 (या लगभग ₹32,000) है.

अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने लग्ज़री ब्रांड Manolo Blahnik के Callasli 90 लेदर स्लिंगबैक सैंडल चुने. लगभग ₹1,29,156 की कीमत वाली इन स्टाइलिश हील्स ने उनके पूरे लुक में एक शाही अंदाज जोड़ दिया. ईशा ने अपने ग्लैमरस आउटफिट के साथ एक हल्का-फुल्का मेकअप लुक चुना. यह मिनिमलिस्ट ग्लैम मेकअप स्टाइल उनके पूरे लुक के साथ खूबसूरती से मेल खा रहा था.

Tags: FashionIsha AmbaniLady Gaga
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