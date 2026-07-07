पेरिस में छाया ईशा अंबानी का अंदाज, गाउन से ज्यादा चर्चा में रहा डायमंड जड़ा मिनी बैग, जानें कीमत और खासियत

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Isha Ambani Paris Fashion Week: अंबानी परिवार अक्सर अपने कारोबार, लग्जरी लाइफस्टाइल और फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में रहता है. नीता अंबानी, ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट के फैशन लुक्स अक्सर सोशल मीडिया और फैशन जगत में चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस बार पेरिस में आयोजित ‘हॉट कॉउचर वीक’ के दौरान ईशा अंबानी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हालांकि उनके खूबसूरत गाउन से ज्यादा चर्चा उनके हाथ में नजर आए एक बेहद खास और महंगे मिनी बैग की हो रही है.
राहुल मिश्रा के ‘देवी’ कलेक्शन में पहुंचीं ईशा अंबानी
6 जुलाई को पेरिस में आयोजित फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के ‘देवी’ कलेक्शन के डेब्यू शो में ईशा अंबानी ने शिरकत की. इस खास मौके पर उन्होंने डिजाइनर का तैयार किया हुआ कस्टम कुट्योर आउटफिट पहना, जिसने उन्हें कार्यक्रम का आकर्षण बना दिया. ईशा का यह लुक आधुनिक फैशन और शाही अंदाज का बेहतरीन मेल नजर आया. उनके आउटफिट की बारीकियों ने फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
ग्रे कस्टम गाउन में दिखीं बेहद एलिगेंट
ईशा अंबानी ने इस अवसर पर ग्रे रंग का स्ट्रैपलेस कस्टम गाउन पहना था. गाउन का कॉर्सेट स्टाइल अपर पार्ट उनकी पर्सनैलिटी को बेहद खूबसूरती से उभार रहा था. आउटफिट पर की गई बारीक कढ़ाई, चमकदार क्रिस्टल, सीक्विन वर्क और थ्री-डी बीडवर्क ने इसे खास बना दिया. गाउन पर बना डिजाइन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने कई नेकलेस एक साथ पहने हों.
गाउन की डिटेलिंग ने दिया रॉयल लुक
ईशा के आउटफिट में लेयर्ड जूलरी जैसी इल्यूजन डिटेलिंग देखने को मिली. इसके साथ ही वेस्टलाइन पर हाथ से तैयार किए गए फ्लोरल एप्लीक और एम्ब्रॉयडरी ने पूरे परिधान को शाही और आधुनिक दोनों तरह का लुक दिया. राहुल मिश्रा की कारीगरी इस ड्रेस में साफ दिखाई दे रही थी, जिसने फैशन समीक्षकों का भी ध्यान खींचा.
सबसे ज्यादा चर्चा में रहा मिनी बैग
ईशा अंबानी का पूरा लुक शानदार था, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियां उनके हाथ में मौजूद छोटे से लग्जरी बैग ने बटोरीं. यह कोई सामान्य हैंडबैग नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे हैंडबैग्स में शामिल हर्मीस का ‘सैक बिजू बिर्किन’ मिनी बैग था. यह बैग अपनी एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी डिजाइन के लिए दुनियाभर में जाना जाता है.
17 करोड़ रुपये बताया जा रहा बैग का मूल्य
इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस विशेष बैग की कीमत करीब 20 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 17 करोड़ रुपये बताई जाती है. यही वजह है कि ईशा अंबानी के इस फैशन लुक की चर्चा फैशन से ज्यादा उनके बैग की कीमत को लेकर हो रही है. इस अल्ट्रा-रेयर बैग को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से तैयार किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें जड़े गए 3025 हीरे हैं. बताया जाता है कि इन हीरों का कुल वजन 111.09 कैरेट है. यही कारण है कि यह बैग केवल फैशन एक्सेसरी नहीं बल्कि एक लग्जरी ज्वेलरी पीस भी माना जाता है.
बैग का अंबानी परिवार से है खास कनेक्शन
दिलचस्प बात यह है कि यह प्रतिष्ठित बैग पहली बार अंबानी परिवार में नहीं देखा गया. इससे पहले नीता अंबानी भी इसी डायमंड स्टडेड मिनी बैग को कैरी कर चुकी हैं. वर्ष 2025 में आयोजित फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नीता अंबानी सिल्वर सीक्विन साड़ी के साथ इसी बैग में नजर आई थीं. अब ईशा अंबानी ने उसी आइकॉनिक बैग को अपने पेरिस फैशन वीक लुक का हिस्सा बनाकर एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.
डायमंड जूलरी ने बढ़ाई लुक की खूबसूरती
अपने कुट्योर गाउन के साथ ईशा ने डायमंड स्टड ईयररिंग्स, डायमंड पेंडेंट नेकलेस, स्टेटमेंट रिंग और मैचिंग हील्स को चुना. जूलरी का चयन उनके आउटफिट के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था और पूरे लुक को और अधिक लग्जरी बना रहा था. ईशा अंबानी ने इस मौके पर सॉफ्ट लेकिन ग्लैमरस मेकअप लुक अपनाया. उन्होंने अपने बालों को स्लीक हाई बन में स्टाइल किया था. डिफाइंड आईब्रोज, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड मैट लिपस्टिक ने उनके पूरे लुक को क्लासी और एलीगेंट फिनिश दी. यही वजह रही कि पेरिस के इस प्रतिष्ठित फैशन इवेंट में उनका अंदाज फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया.
फैशन से ज्यादा बैग की हो रही चर्चा
पेरिस हॉट कॉउचर वीक में ईशा अंबानी का गाउन, जूलरी और मेकअप सभी चर्चा में रहे, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण उनके हाथ में मौजूद 17 करोड़ रुपये के कथित मिनी बैग ने बटोरा. लग्जरी फैशन की दुनिया में यह बैग पहले से ही एक आइकॉनिक पहचान रखता है और अब ईशा अंबानी के साथ इसकी मौजूदगी ने इसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.