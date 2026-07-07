पेरिस में छाया ईशा अंबानी का अंदाज, गाउन से ज्यादा चर्चा में रहा डायमंड जड़ा मिनी बैग, जानें कीमत और खासियत

Isha Ambani Paris Fashion Week: अंबानी परिवार अक्सर अपने कारोबार, लग्जरी लाइफस्टाइल और फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में रहता है. नीता अंबानी, ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट के फैशन लुक्स अक्सर सोशल मीडिया और फैशन जगत में चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस बार पेरिस में आयोजित ‘हॉट कॉउचर वीक’ के दौरान ईशा अंबानी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हालांकि उनके खूबसूरत गाउन से ज्यादा चर्चा उनके हाथ में नजर आए एक बेहद खास और महंगे मिनी बैग की हो रही है.

राहुल मिश्रा के ‘देवी’ कलेक्शन में पहुंचीं ईशा अंबानी

6 जुलाई को पेरिस में आयोजित फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के ‘देवी’ कलेक्शन के डेब्यू शो में ईशा अंबानी ने शिरकत की. इस खास मौके पर उन्होंने डिजाइनर का तैयार किया हुआ कस्टम कुट्योर आउटफिट पहना, जिसने उन्हें कार्यक्रम का आकर्षण बना दिया. ईशा का यह लुक आधुनिक फैशन और शाही अंदाज का बेहतरीन मेल नजर आया. उनके आउटफिट की बारीकियों ने फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

ग्रे कस्टम गाउन में दिखीं बेहद एलिगेंट

ईशा अंबानी ने इस अवसर पर ग्रे रंग का स्ट्रैपलेस कस्टम गाउन पहना था. गाउन का कॉर्सेट स्टाइल अपर पार्ट उनकी पर्सनैलिटी को बेहद खूबसूरती से उभार रहा था. आउटफिट पर की गई बारीक कढ़ाई, चमकदार क्रिस्टल, सीक्विन वर्क और थ्री-डी बीडवर्क ने इसे खास बना दिया. गाउन पर बना डिजाइन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने कई नेकलेस एक साथ पहने हों.

गाउन की डिटेलिंग ने दिया रॉयल लुक

ईशा के आउटफिट में लेयर्ड जूलरी जैसी इल्यूजन डिटेलिंग देखने को मिली. इसके साथ ही वेस्टलाइन पर हाथ से तैयार किए गए फ्लोरल एप्लीक और एम्ब्रॉयडरी ने पूरे परिधान को शाही और आधुनिक दोनों तरह का लुक दिया. राहुल मिश्रा की कारीगरी इस ड्रेस में साफ दिखाई दे रही थी, जिसने फैशन समीक्षकों का भी ध्यान खींचा.

सबसे ज्यादा चर्चा में रहा मिनी बैग

ईशा अंबानी का पूरा लुक शानदार था, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियां उनके हाथ में मौजूद छोटे से लग्जरी बैग ने बटोरीं. यह कोई सामान्य हैंडबैग नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे हैंडबैग्स में शामिल हर्मीस का ‘सैक बिजू बिर्किन’ मिनी बैग था. यह बैग अपनी एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी डिजाइन के लिए दुनियाभर में जाना जाता है.

17 करोड़ रुपये बताया जा रहा बैग का मूल्य