बरसात में झड़ रहे हैं बाल ? इस आसान और असरदार टिप्स से रखें अपने खूबसूरत बालों का ख्याल

hair care: बरसात का मौसम भले ही ठंडक और ताजगी लेकर आता है, लेकिन इस मौसम में नमी और गंदगी के कारण बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बारिश का पानी प्रदूषण से भरा होता है, जो बालों को रूखा, कमजोर और डैंड्रफ से ग्रस्त कर सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल इस मौसम में भी खूबसूरत और हेल्दी रहें, तो इन आसान टिप्स को अपनाएं।

बारिश के पानी से बालों को बचाएं

कोशिश करें कि बारिश में बाल ज्यादा देर तक गीले न रहें। अगर बारिश में भीग जाएं, तो घर पहुंचते ही माइल्ड शैम्पू से बाल धोकर अच्छे से सुखा लें।

माइल्ड शैम्पू

बरसात में हफ्ते में 2-3 बार हल्के और सल्फेट-फ्री शैम्पू से बाल धोएं। इससे गंदगी और बैक्टीरिया हटेंगे और स्कैल्प हेल्दी रहेगा।

कंडीशनर

नमी से बाल उलझने लगते हैं। हर शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, ताकि बाल सिल्की और मैनेजेबल रहें।

स्कैल्प को साफ रखें

बरसात में पसीना और नमी के कारण स्कैल्प में फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हफ्ते में एक बार एंटी-फंगल हेयर वॉश या नीम-पानी से स्कैल्प साफ करें।

हेयर ऑयलिंग

तेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है, लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा ऑयलिंग से स्कैल्प चिपचिपा हो सकता है। हफ्ते में 1-2 बार नारियल या बादाम के तेल से हल्की मालिश करें।

हीट स्टाइलिंग से बचें

इस मौसम में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि नमी के कारण बाल पहले से ही कमजोर होते हैं और हीट से टूट सकते हैं।

सही आहार लें

प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर आहार बालों की सेहत के लिए जरूरी है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दालें, दही, अंडा और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें।

टाइट हेयरस्टाइल से बचें

बरसात में बालों को ज्यादा कसकर बांधने से नमी फंस जाती है, जिससे बदबू और डैंड्रफ हो सकता है। हल्के और ढीले हेयरस्टाइल अपनाएं।

रेनकोट या स्कार्फ का इस्तेमाल करें

अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो रेनकोट की हुड या स्कार्फ से बालों को ढकें, ताकि बारिश और धूल से बचाव हो सके।