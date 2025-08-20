AC से टपक रहा हैं पानी और हो गए आप परेशान? इन ट्रिक्स के जरिये फ्री में पाएं छुटकारा

How To Fix Ac Water Leakage: गर्मियों के मौसम में हमारी अच्छी और सुकून वाली नींद का ऐसी एक मात्र सहारा Ac होता है, लेकिन कई बार वही हमारे लिए सिर दर्द की तरह बन जाता है जैसे ही इसमें पानी टपकना शुरू होता है सारी चीज खराब हो जाती है। अगर Ac से पानी टपकना शुरू हो जाता है तो कमरे की दीवारों पर सीलन हो जाती है और पानी भी भर जाता है, जिसके कारण बार-बार पोछा लगाना पड़ता है। जब भी Ac से पानी गिरता है तो तुरंत मैकेनिक को बुलाना पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं आप इस समस्या का समाधान खुद घर पर बैठकर कर सकते हैं।

ड्रेनेज पाइप का चोक होना हो सकता है इस समस्या का सबसे बड़ा कारण

अक्सर हमारे घरों की एसी से भी पानी टपकने वाली समस्या सामने आती है जिसका मेन कारण होता है ड्रेनेज पाइप का चोक हो जाना जब भी ड्रेनेज पाइप में धूल मिट्टी जमा हो जाती है तो पानी बाहर निकालने की वजह अंदर ही भरने लगता है। अगर आपकी एसी में भी है समस्या सामने आ रही है तो आप पूरी ac को ठीक करने की वजह उस पाइप को चेक और साफ करना चाहिए। अगर आपका एसी आउटडोर यूनिट से जुड़ा है या छोटा पर छोटा सा पाइप होता है तो आप इसको हल्के से खोलकर पानी डालकर साफ कर सकते हैं।

Ac के फिल्टर की सफाई करना होता है बेहद जरूरी

कई बार ऐसा होता है कि ऐसी के अंदर लगा हुआ फिल्टर काफी ज्यादा गंदा हो जाता है और वह एयर फ्लो को रोक देता है इससे कॉइल पर ज्यादा मॉइश्चर जमा हो जाता है और फिर पानी नीचे तक आने लगता है। अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो 15 से 20 दिनों के अंदर अपने ac की सफाई जरूर करें एसी के फिल्टर को निकालना काफी ज्यादा आसान होता है बस एसी के फ्रंट बॉक्स को खोलें और फिल्टर को बाहर निकल लें अब आप इस फिल्टर को पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं।

छोटे-छोटे स्टेप दिला सकते हैं आपको काफी लंबे टाइम तक आराम

अक्सर हमें भी एसी से पानी टपकने के कारण काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बार-बार पौंछा लगाना पड़ता है और हमारे घर की दीवारों पर सीलन भी आ जाती है। इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए हम अपने एसी को 24 से 26 डिग्री पर ही चला सकते हैं और हफ्ते में एक या दो बार अपनी एसी फिल्टर को साफ कर सकते हैं और अपने एसी के ड्रेनेज पाइप को चेक करते रहे। अगर आप भी इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी एसी की उम्र काफी लंबी हो जाएगी और यह बिना किसी दिक्कत के काम भी करने लगेगा।

