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‘हीटवेव’ के बीच घर से बाहर जाना है जरूरी? ये टिप्स करेंगे आपकी रक्षा, नहीं लगेगी ‘लू’

गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और 'हीटवेव' का कहर जारी है. हीटवेव के दौरान 11 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें. लेकिन अगर किसी वजह से आपको घर से बाहर निकलना ही पड़े तो बाहर जाने से पहले अपने शरीर को हीटवेव का सामना करने के लिए तैयार करें.

By: Shivangi Shukla | Published: May 3, 2026 12:21:41 PM IST

'हीटवेव' के बीच ऐसे करें अपनी सुरक्षा
'हीटवेव' के बीच ऐसे करें अपनी सुरक्षा


गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और ‘हीटवेव’ का कहर जारी है. प्रशासन चेतावनी भी जारी करता है कि हीटवेव के दौरान 11 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें. लेकिन अगर किसी वजह से आपको घर से बाहर निकलना ही पड़े तो बाहर जाने से पहले अपने शरीर को हीटवेव का सामना करने के लिए तैयार करें. 

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के मुताबिक, गर्मी में पसीने के जरिए हमारे शरीर से पानी के साथ-साथ सोडियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं. इस वजह से चक्कर आना, थकान होना और हीटस्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. यहां कुछ जरूरी टिप्स बताये गए हैं जो आपको हीटवेव से अपनी सुरक्षा करने में मदद करेगा.

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शरीर को करें हाइड्रेटेड 

धूप में घर से बाहर निकलने से पहले शरीर को अच्छे से हाइड्रेट करें. नींबू पानी, छाछ या आम पन्ना जैसे समर ड्रिंक आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे. बाहर निकलने के दौरान अपने साथ पानी का बोतल जरूर रखें.

इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई 

गर्मी के मौसम में पसीने के रूप में शरीर से सिर्फ पानी नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं. इसलिए सिर्फ सादा पानी नहीं पियें. पानी में ORS या ग्लूकोज, नींबू आदि मिलाकर पियें. पानी वाले फल जैसे खीरा, तरबूज आदि का सेवन जरूर करें, खासतौर पर घर से बाहर निकलने से पहले.

सीधी धूप से करें बचाव

शरीर को अंदर के साथ-साथ बाहर से भी ठंडा रखना जरूरी है. अगर आप धूप में लंबे समय तक हैं तो आप गीले कपड़े या पानी के स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे अपनी गर्दन, कानों के पीछे और कलाइयों पर लगाएं. शरीर के इन हिस्सों पर पानी स्प्रे करने से खून जल्दी ठंडा होता है और पूरे शरीर का तापमान तेजी से कम हो जाता है. 

इसके अलावा सीधी धूप से भी खुद को बचाएं. छाता, स्कार्फ या टोपी का इस्तेमाल जरूर करें. इससे धूप कम लगेगी और शरीर पर गर्मी का तनाव भी कम होगा.

तपती धूप में भूलकर भी न करें ये गलतियां

भीषण गर्मी में कुछ खास बातों का परहेज करना भी जरूरी है. खाली पेट  बाहर न निकलें. इसके अलावा इस मौसम में शराब, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने और भारी भोजन करने से बचें.

  

Tags: Heatwavelifestyle
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