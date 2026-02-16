Home > लाइफस्टाइल > Weight Loss Tips:क्या शहद सच में घटाता है वजन? जानिए क्या है सही तरीका और इसकी सच्चाई

Healthy weight loss tips: सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिलती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 16, 2026 3:53:03 PM IST

स्वस्थ वजन घटाने के सुझाव
स्वस्थ वजन घटाने के सुझाव


Honey for weight loss: शहद (हनी) वजन घटाने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है. यदि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ सही तरीके से लिया जाए तो यह वजन कम करने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है. शहद में प्राकृतिक शर्करा, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो इसे सामान्य चीनी की तुलना में बेहतर विकल्प बनाते हैं.

शहद रिफाइंड शुगर का हेल्दी विकल्प

सबसे पहले, शहद रिफाइंड शुगर का हेल्दी विकल्प है. जब आप चीनी की जगह शहद का उपयोग करते हैं, तो आप अतिरिक्त कैलोरी और प्रोसेस्ड शुगर से बचते हैं. इससे शरीर में फैट जमा होने की संभावना कम होती है. शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से थोड़ा कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता और भूख पर बेहतर नियंत्रण रहता है.

पाचन तंत्र होता है बेहतर

दूसरा, शहद मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिलती है. इससे फैट बर्निंग प्रक्रिया को सपोर्ट मिलता है.

ऊर्जा का अच्छा स्रोत

तीसरा, शहद ऊर्जा का अच्छा स्रोत है. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, जिससे वर्कआउट के दौरान थकान कम महसूस होती है. बेहतर वर्कआउट का मतलब अधिक कैलोरी बर्न होना है, जो वजन घटाने में सहायक है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि शहद भी एक प्रकार की शुगर है और इसमें कैलोरी होती है. अधिक मात्रा में लेने से वजन बढ़ भी सकता है. इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए.
 
सही तरीके से सेवन करने के लिए रोजाना 1 से 2 चम्मच शहद पर्याप्त है. इसे गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लें या चीनी की जगह चाय, दूध या अन्य पेय में उपयोग करें. शहद को कभी भी उबलते पानी में न डालें, क्योंकि अधिक गर्मी इसके पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचा सकती है.
 

