IRCTC Tour Package: IRCTC ने हिंदुओं को दिया खास मौका, देश के सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए निकाली ऐसी तरकीब, खुशी से झूम उठेंगे तीर्थयात्री

IRCTC Tour Package: भारतीय रेलवे ने आस्था और भक्ति से भरी यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक विशेष टूर पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज "श्री तिरुपति बालाजी विद श्री कालहस्ती, पद्मावती एंड वेल्लोर गोल्डन टेम्पल एक्स भोपाल" नाम से जारी किया गया है।

Published: August 19, 2025 09:15:05 IST

IRCTC Tour Package: भारतीय रेलवे ने आस्था और भक्ति से भरी यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक विशेष टूर पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज “श्री तिरुपति बालाजी विद श्री कालहस्ती, पद्मावती एंड वेल्लोर गोल्डन टेम्पल एक्स भोपाल” नाम से जारी किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पैकेज की अवधि 6 रातें और 7 दिन है। इसमें श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी, पद्मावती, श्री कालहस्ती और वेल्लोर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा प्रत्येक शनिवार को भोपाल के रानी कमलापति (आरकेएमपी) से शुरू होगी और यात्री 22706 तिरुपति हमसफर एक्सप्रेस से तिरुपति पहुंचेंगे। वापसी यात्रा मंगलवार रात को तिरुपति से भोपाल 22705 जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस से होगी। इस यात्रा पैकेज में कुल 12 सीटें (3AC कोच) उपलब्ध कराई गई हैं।

यात्रा में शामिल होगी 3AC ट्रेन

भोपाल से तिरुपति तक 3AC में ट्रेन यात्रा शामिल होगी। तिरुपति में VIHAAS RENEST/KALYAN RESIDENCY AC होटल में ठहरने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही, एसी वाहन से स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। नाश्ता और रात का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तिरुपति में गाइड सेवा और यात्रा बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। पैकेज में शामिल चीजों की बात करें तो, ट्रेन में भोजन, व्यक्तिगत खर्च, बाल मुंडवाने की व्यवस्था, कैमरा शुल्क और अन्य ऐसे खर्च जो पैकेज में विशेष रूप से शामिल नहीं हैं।

प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर

तिरुपति बालाजी मंदिर देश के सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन लगभग 60,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भक्त यहां अपने बाल और धन दान करके भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करने की परंपरा का पालन करते हैं। इसके साथ ही, यात्रा में श्री कालहस्ती मंदिर, पद्मावती मंदिर और वेल्लोर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन भी शामिल हैं। यह पैकेज प्रत्येक शनिवार से उपलब्ध होगा। भक्त अपनी सुविधानुसार भोपाल या नागपुर से ट्रेन में सवार हो सकते हैं।

कितना होगा पैकेज का किराया?

अगर इस पैकेज के किराये की बात करें तो, 

सिंगल ऑक्यूपेंसी

₹33,100
ट्विन शेयरिंग

₹22,200
ट्रिपल शेयरिंग

₹18,500
बच्चा (5-11 वर्ष) विद बेड

₹16,200
बच्चा (5-11 वर्ष) विदआउट बेड

₹14,700

