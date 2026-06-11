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IRCTC लाया है पुरी-कोणार्क टूर के लिए बेहद सस्ता पैकेज, कम बजट में करें भगवान जगन्नाथ के दर्शन!

IRCTC लाया है पुरी और कोणार्क घूमने का बेहद खास मौका. कम बजट में भगवान जगन्नाथ के दर्शन से लेकर खूबसूरत बीच की सैर का पूरा प्लान जानने के लिए यहां पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: June 11, 2026 7:25:12 PM IST

IRCTC लाया है पुरी-कोणार्क टूर के लिए बेहद सस्ता पैकेज, कम बजट में करें भगवान जगन्नाथ के दर्शन!


इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी, IRCTC ने ‘पुरी कोणार्क रेल टूर पैकेज’ नाम का एक शानदार 5-दिन का टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज में भगवान जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा शामिल है. ओडिशा को भगवान जगन्नाथ की धरती माना जाता है; पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल देश भर के, बल्कि दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है. पुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा की शानदार वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे UNESCO की विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) की सूची में शामिल किया गया है.

पुरी-कोणार्क रेल टूर का कार्यक्रम

दिन 1 (मंगलवार): सफर की शुरुआत (बेंगलुरु से)
आपकी इस खूबसूरत और धार्मिक यात्रा की शुरुआत सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु से होगी.

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  • स्थान: KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन (SBC) पर सभी यात्री एकत्रित होंगे.
  • ट्रेन: प्रशांत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर: 18464)
  • प्रस्थान का समय: दोपहर 01:40 बजे

दिन 2 (बुधवार): पुरी आगमन और विश्राम
ट्रेन के सफर के बाद आज हम ओडिशा की पावन धरती पर कदम रखेंगे.

  • शाम 06:00 बजे: खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन आगमन.
  • आगे का सफर: स्टेशन से आपको प्राइवेट वाहन द्वारा सीधे पुरी ले जाया जाएगा.
  • रात का ठहराव: पुरी के एक बेहतरीन होटल में चेक-इन और आरामदेह रात्रि विश्राम.

दिन 3 (गुरुवार): जगन्नाथ दर्शन, चंद्रभागा बीच और कोणार्क सूर्य मंदिर
आज का दिन आस्था, इतिहास और वास्तुकला के नाम रहेगा.

  • सुबह: होटल में स्वादिष्ट नाश्ते के बाद, हम भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन और आशीर्वाद के लिए निकलेंगे.
  • दोपहर: दोपहर में हमारा रुख ऐतिहासिक नगरी कोणार्क की तरफ होगा.
  • मुख्य आकर्षण: शांत और सुंदर चंद्रभागा बीच की लहरें.
  • यूनेस्को की विश्व धरोहर, अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक कोणार्क सूर्य मंदिर (Sun Temple).
  • शाम/रात: शाम को पुरी वापस वापसी और होटल में ठहरना.

दिन 4 (शुक्रवार): पुरी बीच का जादू और वापसी का सफर

  • सुबह: सुबह-सुबह पुरी बीच की सुनहरी रेत और लहरों के बीच सुकून के पल बिताएं (सूर्योदय देखना न भूलें!)
  • दोपहर 12:00-01:00 बजे: होटल से चेक-आउट.
  • दोपहर 02:00 बजे: वापसी की यात्रा के लिए पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचना.
  • ट्रेन: ट्रेन नंबर 22883 द्वारा बेंगलुरु के लिए प्रस्थान.

📌 नोट (शनिवार): आपकी ट्रेन शनिवार शाम लगभग 07:45 बजे यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इसी के साथ आपकी यह दिव्य और यादगार पुरी-कोणार्क यात्रा संपन्न होगी.

पैकेज की अतिरिक्त जानकारी

कीमत की बात करें तो, सिंगल ऑक्यूपेंसी (अकेले रहने) के लिए इस यात्रा का शुल्क ₹22,950 है. डबल शेयरिंग के लिए किराया ₹15,310 और ट्रिपल शेयरिंग के लिए ₹14,420 तय किया गया है. 5 से 11 साल के बच्चों के लिए किराया ₹12,620 है.

आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए यह पैकेज बुक कर सकते हैं. पैकेज कोड SBR037 है. ज़्यादा जानकारी के लिए, आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 8595931291 / 9003140710

Tags: IRCTCpuri
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