कम बजट में विदेश यात्रा! IRCTC लेकर आया इस देश में दर्शन ट्रेन पैकेज; यहां देखें डिटेल्स

IRCTC Nepal Tour Package: अगर आप कम खर्च में विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो नेपाल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. भारतीय नागरिकों को नेपाल घूमने के लिए सामान्य पर्यटन वीज़ा की जरूरत नहीं होती, यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक यहां पहुंचते हैं. अब यात्रियों की सुविधा के लिए IRCTC ने नेपाल के लिए एक खास और किफायती ट्रेन टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज में यात्रा, होटल, भोजन और घूमने की सुविधाएं एक साथ दी जा रही हैं.

IRCTC का ‘पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा’ पैकेज

IRCTC ने ‘पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा’ नाम से विशेष ‘भारत गौरव’ ट्रेन टूर शुरू किया है. इस टूर का उद्देश्य यात्रियों को नेपाल की धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराना है. यह यात्रा 12 जून 2026 को इंदौर से शुरू होगी और कुल 9 रातों व 10 दिनों की होगी. इस दौरान पर्यटक नेपाल के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सैर कर सकेंगे और हिमालयी देश की खूबसूरती का अनुभव ले सकेंगे.

काठमांडू, पोखरा और चितवन की सैर

इस टूर पैकेज में नेपाल के तीन प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है. राजधानी काठमांडू अपने प्राचीन मंदिरों, घाटियों और संस्कृति के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यहां स्थित पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. वहीं पोखरा अपनी शांत झीलों, पहाड़ों और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है. यहां से हिमालय का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है.

इसके अलावा चितवन अपनी जंगल सफारी और वन्यजीवों के कारण पर्यटकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है.

पैकेज में मिलेंगी कई सुविधाएं

IRCTC के इस पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, भोजन, स्थानीय दर्शनीय स्थलों की सैर और बस द्वारा ट्रांसपोर्ट जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए अलग-अलग श्रेणी के कोच उपलब्ध कराए गए हैं. 3AC Comfort का किराया 61,340 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है, जबकि 2AC Deluxe के लिए 76,550 रुपये और 1AC Superior के लिए 90,400 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया है.

क्यों खास है नेपाल यात्रा और कैसे करें बुकिंग

नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे आसान अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है. यहां कई जगहों पर भारतीय रुपये भी स्वीकार किए जाते हैं और भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं. हालांकि यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होता है. यात्री इस पैकेज की बुकिंग IRCTC Tourism की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. पहाड़, मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए यह टूर यादगार अनुभव साबित हो सकता है.

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