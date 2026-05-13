Home > लाइफस्टाइल > गर्मियों की छुट्टियों में फैमिली ट्रिप होगी आसान, IRCTC दे रहा धमाकेदार ट्रेवल ऑफर; यहां देखे पैकेज डिटेल्स

गर्मियों की छुट्टियों में फैमिली ट्रिप होगी आसान, IRCTC दे रहा धमाकेदार ट्रेवल ऑफर; यहां देखे पैकेज डिटेल्स

IRCTC Tour Packages: खास बात यह है कि करीब 15 हजार रुपये के बजट में लोग शानदार डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं और बिना ज्यादा खर्च के अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 13, 2026 10:11:05 PM IST

IRCTC टूर पैकेज
IRCTC टूर पैकेज


IRCTC Holiday Package: गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही लोग परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. हालांकि कई बार बजट कम होने की वजह से ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है. ऐसे में IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) यात्रियों के लिए कई बजट फ्रेंडली टूर पैकेज लेकर आया है. इन पैकेजों में यात्रा, होटल, खाना और स्थानीय घूमने की सुविधा शामिल है.

खास बात यह है कि करीब 15 हजार रुपये के बजट में लोग शानदार डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं और बिना ज्यादा खर्च के अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

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गोवा घूमने का शानदार मौका

अगर आप गोवा घूमने का सपना देख रहे हैं, तो IRCTC का यह पैकेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह टूर 16 मई से शुरू हो रहा है और कुल 5 रात 6 दिन का होगा. पैकेज की शुरुआत चंडीगढ़ से होगी, जिसमें आने-जाने का ट्रेन टिकट, होटल में ठहरने की सुविधा, भोजन और स्थानीय घूमने के लिए कैब शामिल है.

तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 15,095 रुपये बताया गया है. इस पैकेज के जरिए यात्री कम बजट में गोवा की खूबसूरत बीच और पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं.

केवडिया ट्रिप का भी खास पैकेज

IRCTC ने गुजरात के प्रसिद्ध केवडिया के लिए भी बजट पैकेज लॉन्च किया है.  यह ट्रिप मुंबई से शुरू होगी और 22 मई से उपलब्ध रहेगी. इसके बाद हर शुक्रवार को यह पैकेज संचालित किया जाएगा. यह यात्रा 3 रात और 4 दिन की होगी, जिसमें यात्रियों को 3rd AC ट्रेन टिकट, होटल, कैब और भोजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

अगर दो लोग यात्रा करते हैं, तो पैकेज की कीमत लगभग 11,800 रुपये होगी, जबकि तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति खर्च करीब 10 हजार रुपये तक आ सकता है. यह पैकेज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आसपास के पर्यटन स्थलों को देखने का अच्छा मौका देगा.

शिरडी यात्रा का धार्मिक पैकेज

धार्मिक यात्रा पसंद करने वालों के लिए IRCTC ने शिरडी टूर पैकेज भी लॉन्च किया है. इस पैकेज के जरिए श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं. यह यात्रा 16 मई से शुरू होगी और कुल 1 रात 2 दिन की रहेगी. पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. इसमें ट्रेन टिकट, होटल, भोजन और कैब की सुविधा भी शामिल रहेगी. इस पैकेज की कीमत लगभग 13,999 रुपये रखी गई है. यात्री एडवांस बुकिंग करके अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं.

कैसे करें बुकिंग?

इन सभी पैकेजों की बुकिंग IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए की जा सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले पैकेज की तारीख, उपलब्धता और अन्य नियमों की पूरी जानकारी जरूर जांच लें. कम बजट में घूमने और सुविधाजनक यात्रा का आनंद लेने के लिए ये पैकेज इस समर वेकेशन में लोगों के लिए शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं.

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Tags: Budget TravelIRCTC holiday packageIRCTC tour packagessummer vacation trip
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