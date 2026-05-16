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गर्मियों की छुट्टियों के लिए बेस्ट ऑफर! IRCTC लेकर आया बजट कश्मीर ट्रिप; जानिए पैकेज की पूरी डिटेल

IRCTC Tour Package: यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का होगा. इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से की जाएगी और 23 मई से इसे लाइव किया जाएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 16, 2026 6:44:50 PM IST

IRCTC कश्मीर टूर पैकेज
IRCTC कश्मीर टूर पैकेज


IRCTC Kashmir Tour Package: गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) का नया कश्मीर टूर पैकेज आपके लिए शानदार मौका हो सकता है. IRCTC समय-समय पर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए ऐसे पैकेज लॉन्च करता है, जिनमें यात्रा, होटल और खाने जैसी सुविधाएं एक साथ शामिल होती हैं. इस बार कंपनी ने कम बजट में कश्मीर घूमने का आकर्षक पैकेज पेश किया है.

5 रात और 6 दिन की शानदार यात्रा

यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का होगा. इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से की जाएगी और 23 मई से इसे लाइव किया जाएगा. इसके बाद हर गुरुवार को यह यात्रा शुरू होगी. इस पैकेज के तहत यात्रियों को कश्मीर की चार खूबसूरत जगहों की सैर कराई जाएगी. इनमें Srinagar, Gulmarg, Sonamarg और Pahalgam शामिल हैं. प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी वादियों के बीच यह ट्रिप यात्रियों को यादगार अनुभव दे सकती है.

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पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

IRCTC इस पैकेज में कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. यात्रियों को IndiGo की फ्लाइट टिकट दी जाएगी. कश्मीर में घूमने के लिए बस सुविधा भी शामिल है. रहने के लिए श्रीनगर और पहलगाम में होटल स्टे मिलेगा, जहां ब्रेकफास्ट और डिनर की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा यात्रियों को एक रात हाउसबोट में ठहरने का मौका भी मिलेगा, जिससे कश्मीर यात्रा का अनुभव और खास बन जाएगा. हालांकि हाउसबोट में खाने का खर्च अलग से देना होगा.

पैकेज की कीमत कितनी है?

इस पैकेज की कीमत काफी बजट फ्रेंडली रखी गई है. अकेले यात्रा करने वाले व्यक्ति को 30,480 रुपये खर्च करने होंगे. यदि दो लोग साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति लागत 24,300 रुपये हो जाएगी. वहीं तीन लोगों के समूह में प्रति व्यक्ति शुल्क 22,590 रुपये रखा गया है. बच्चों के लिए पैकेज फीस केवल 11,960 रुपये तय की गई है.

कैसे करें बुकिंग?

इच्छुक यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैकेज की पूरी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. सीमित सीटों और गर्मियों के पर्यटन सीजन को देखते हुए जल्द बुकिंग करना फायदेमंद हो सकता है.

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Tags: Budget TravelIRCTC Tour PackageKashmir TourKashmir TripSummer Vacation
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