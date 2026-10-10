सिर्फ ₹89 हजार में घूम आइए Bali... IRCTC ले आया 6 दिन का शानदार टूर पैकेज, फ्लाइट-होटल और फूड की टेंशन खत्म, फटाफट चेक करें बुकिंग प्रोसेस!

IRCTC Bali Tour Package: अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं और झंझटों से दूर एक परफेक्ट वेकेशन चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) का नया इंटरनेशनल टूर पैकेज आपके लिए बेहद खास है. बाली (Bali) की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मंदिरों और शानदार बीचों का लुत्फ उठाने के लिए आईआरसीटीसी ने ‘ब्लिसफुल बाली’ (Blissful Bali) नाम से एक शानदार पैकेज पेश किया है. यह टूर पैकेज दिल्ली से 16 नवंबर 2026 को डिपार्ट होगा, जो कुल 05 रातों और 06 दिनों का होगा. इस पैकेज के जरिए यात्री बिना किसी होटल बुकिंग, फ्लाइट या ट्रांसपोर्ट की टेंशन के बाली की बेहतरीन सैर कर सकते हैं. इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस, मील (ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर), और बेहतरीन होटल स्टे जैसी सभी सुविधाएं शामिल हैं. तो अपना बैग पैक कीजिए और आईआरसीटीसी के इस शानदार इंटरनेशनल पैकेज के साथ अपनी ट्रॉपिकल जर्नी को एन्जॉय कीजिए.

क्या है पैकेज और क्यों बुक करना चाहिए?

आईआरसीटीसी का यह ‘ब्लिसफुल बाली’ पैकेज उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिना किसी प्लानिंग स्ट्रेस के विदेश घूमना चाहते हैं. इसमें फ्लाइट टिकट्स से लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल और वीजा संबंधी गाइडेंस तक की सारी सुविधा एक ही जगह मिल जाती है. अकेले होटल, फ्लाइट और फूड मैनेज करने में जहां बहुत समय और पैसा खर्च होता है, वहीं यह ऑल-इन-क्लूसिव पैकेज आपके बजट और समय दोनों की बचत करता है.

कहां-कहां घुमाया जाएगा?

इस टूर पैकेज के दौरान आपको बाली के सबसे फेमस और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर कराई जाएगी. पैकेज में सनसेट डिनर क्रूज और अन्य प्रसिद्ध बीच व मंदिरों की विज़िट भी शामिल है.

किंटामणि टूर (Kintamani Tour): यहां आपको खूबसूरत पहाड़ियों और प्राकृतिक नजारों का बेहतरीन अनुभव मिलेगा.

उबुद विलेज (Ubud Village): जो अपनी रिच आर्ट, कल्चर और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में फेमस है.

तानाह लॉट टेंपल (Tanah Lot Temple): समुद्र के किनारे स्थित यह ऐतिहासिक और खूबसूरत मंदिर इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस पैकेज को बुक करने पर आपको कई तरह की शानदार सुविधाएं मिलेंगी-

फ्लाइट टिकट्स: दिल्ली से बाली और वापसी की इकॉनमी क्लास की एयर टिकट (इंडिगो एयरलाइंस).

होटल स्टे: 3-स्टार या 4-स्टार कैटेगरी के होटलों में आरामदायक व सुरक्षित स्टे.

मील्स: टूर प्लान के मुताबिक रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा.

ट्रांसपोर्ट और गाइड: एयरपोर्ट ट्रांसफर, साइटसीइंग के लिए बस और लोकल गाइड/एस्कॉर्ट की सुविधा.

ट्रैवल इंश्योरेंस: यात्रियों के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस भी इस पैकेज में शामिल है.

कितने पैसे लगेंगे?

इस शानदार बाली टूर पैकेज की शुरुआत लगभग ₹89,000 से होती है. अलग-अलग ऑक्यूपेंसी (सिंगल, डबल या ट्रिपल शेयरिंग) और बच्चों के किराए के हिसाब से कीमतें तय की गई हैं. इसके अलावा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर यात्रियों के लिए पार्ट पेमेंट (Part Payment) का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिसमें शुरुआती बुकिंग पर तयोशुदा परसेंटेज जमा करके बाकी रकम बाद में चुकाई जा सकती है.

बुकिंग प्रोसेस क्या है?

सबसे पहले IRCTC टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट (www.irctctourism.com) पर जाएं.

वहां सर्च बॉक्स में पैकेज कोड NDO28 दर्ज करें.

पैकेज की पूरी डिटेल चेक करने के बाद अपनी जरूरत के अनुसार ऑक्यूपेंसी (Single/Double/Triple) सिलेक्ट करें.

यात्री की जरूरी जानकारी (नाम, पासपोर्ट डिटेल्स आदि) भरकर ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस पूरा करें.

आप चाहें तो आईआरसीटीसी के ऑफिशियल टूरिज्म ऑफिस के जरिए भी ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

बाली ट्रेवल के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला ओरिजिनल पासपोर्ट होना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें:-Sharad Navratri 2026: माता वैष्णो देवी के दर्शन का शानदार मौका! ₹6,990 में IRCTC करा रहा यात्रा, जानें पूरा पैकेज और बुकिंग डिटेल्स!