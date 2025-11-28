Home > लाइफस्टाइल > युवाओं को कैसे कर्ज के जाल में फंसा रहा iPhone? मोबाइल लेने से पहले समझ लें ये खेल; नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका गणित!

लेटेस्ट iPhone 17 बेस मॉडल की कीमत 82,000 रुपये से थोड़ी ज्यादा है. इस आंकड़े को एक भारतीय की औसत महीने की सैलरी से तुलना करें, जो 20-25,000 रुपये के बीच है, तो अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो iPhone खरीदना चाहता है, उसके लिए इसे खरीदने का खर्च उनकी महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: November 28, 2025 4:37:00 PM IST

एप्पल 11 दिसंबर को नोएडा में अपना पांचवां भारतीय स्टोर खोलेगी. इसे लेकर युवाओं में काफी उत्साह है. पिछले कुछ सालों में iPhone के लिए युवाओं में क्रेज बढ़ा है. लेटेस्ट iPhone का मालिक होना अभी भी बड़ी बात है. सोशल मीडिया और Apple की कुछ ब्रांड ने इस क्रेज को और बढ़ा दिया है. इसका एक कारण यह भी है कि वह डिवाइस जो कुछ सालों पहले तक खरीदने के लिए पैसे का हिसाब-किताब करना पड़ता था, अब हर किसी की आर्थिक पहुंच में है. यह पहुंच नो-कॉस्ट EMI (आसान मासिक किश्तों) से संभव हुई है.

लेटेस्ट iPhone 17 बेस मॉडल की कीमत 82,000 रुपये से थोड़ी ज्यादा है. इस आंकड़े को एक भारतीय की औसत महीने की सैलरी से तुलना करें, जो 20,000-25,000 रुपये के बीच है, तो अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो iPhone खरीदना चाहता है, उसके लिए इसे खरीदने का खर्च उनकी महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा है. लेकिन, इसे महीने की किश्तों में बांटें, तो यह आंकड़ा घटकर 4000-5000 प्रति माह हो जाता है, कभी-कभी इससे भी कम.

इस बीच, लोग अक्सर इस स्कीम में छिपे हुए खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं. वह प्रीमियम फोन अब सस्ता लगता है और यह सिर्फ प्रीमियम फोन ही नहीं है, बल्कि ज्यादातर खरीदारी के लिए भारत में नो-कॉस्ट EMI मॉडर्न कंज्यूमर बिहेवियर बन गया है.

यह खर्च करने के पैटर्न में एक पीढ़ीगत बदलाव दिखाता है, जबकि पिछली पीढ़ी यानी हमारे माता-पिता ‘पहले बचाओ, बाद में खर्च करो’ के मोटो को सख्ती से फॉलो करते थे, हमने ‘अभी खरीदो, बाद में पे करो’ वाली जिंदगी अपना ली है. पिछली पीढ़ी कर्ज के सख्त खिलाफ थी, हमारी पीढ़ी गर्व के साथ सीधे उसमें कूद पड़ती है. हम तुरंत मिलने वाली खुशी और डोपामाइन हिट्स के पीछे भाग रहे हैं, चाहे पैसे का कोई भी नुकसान हो.

इस तरह Apple भारत में टॉप पांच सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन ब्रांड में से एक बन गया और टियर-II और टियर-III शहरों में iPhone की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखी गई.

iPhone किसे खरीदना चाहिए?

यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका एक दूसरा पहलू भी है. ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट बनाने में लग रहे हैं, उनके लिए iPhone रखना समझदारी है, भले ही वे पैसे के मामले में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हों, क्योंकि उनके लिए, डिवाइस एक इन्वेस्टमेंट है और कुछ ऐसा जो उनकी रोजी-रोटी चलाएगा.

समस्या आबादी के उस हिस्से के साथ है, जो iPhone खरीदने के लिए उसके फ्लेक्स फैक्टर के लिए अपने पैसे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कि लोग गहने चुरा रहे हैं या अपने परिवार को iPhone खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं. इसका नतीजा अक्सर यह होता है कि परिवारों को इन EMI का खर्च उठाने के लिए दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ती है.

आमतौर पर नए iPhone की चमक फीकी पड़ने के बाद या अगला iPhone लॉन्च होने के बाद ज्यादातर लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने खुद पर कितना फाइनेंशियल बोझ डाल लिया है. तब तक, फोन की ज्यादातर वैल्यू खत्म हो चुकी होती है, लेकिन आपकी EMI पेमेंट अभी भी जारी रहती है.

RBI इस बात पर कर रहा विचार

इसके अलावा, इस EMI बूम का एक दूसरा पहलू भी है. RBI इस पर विचार कर रहा है कि अगर EMI का पेमेंट नहीं किया जाता है तो लेंडर्स फोन ब्लॉक कर सकें. हालांकि, यह सब अभी भी पक्का नहीं है, लेकिन यह ‘अभी खरीदो-बाद में चुकाओ’ मॉडल में कुछ गहरी समस्याओं की ओर इशारा करता है.

इसका मतलब iPhone खरीदने से मना करना नहीं है. अगर आप अपनी सेविंग्स को नुकसान पहुंचाए बिना फोन खरीद सकते हैं, तो एक खरीद लें. लेकिन, अगर आप सिर्फ iPhone खरीदने के लिए अपने फाइनेंस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और अपनी सेविंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह शायद बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है.

भारत में iPhone का जुनून सिर्फ कस्टमर की पसंद से कहीं ज्यादा है. यह तेजी से बदलते शहरी भारत में स्टेटस, सफलता और सोशल एक्सेप्टेंस को लेकर गहरी चिंताओं को दिखाता है. जब देश आर्थिक मोड़ पर खड़ा है, तो सवाल यह नहीं है कि भारतीयों को iPhone खरीदना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वे इस सामूहिक फाइनेंशियल व्यवहार की लंबे समय की लागत उठा सकते हैं.

गणित साफ है, जोखिम साफ हैं, और विकल्प व्यक्तिगत हैं. लेकिन इसके नतीजे परिवारों के लिए, समुदायों के लिए, और देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सामूहिक हैं. ऐसे देश में जहां एक iPhone की कीमत दो महीने की मेहनत से ज्यादा है, शायद यह पूछने का समय आ गया है: क्या स्टेटस कीमत के लायक है?

