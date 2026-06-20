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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योग दिवस, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई!

International Yoga Day 2026: हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिवस को मनाने के लिए इसी तारीख का चुनाव क्यों किया गया? आइये जानते हैं:

By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 6:24:02 PM IST

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस


हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में भारत के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था. 

इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतुलित जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है. इस आर्टिकल में योग दिवस के  इतिहास और 21 जून को इस दिवस को मनाने की वजह के बारे में जानकारी दी जा रही है.

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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास 

योग के लिए जागरूकता और इसको बढ़ावा देने के लिए एक दिन समर्पित करने का विचार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान रखा था. बता दें कि उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार बताते हुए मन और शरीर, विचार और कर्म, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाने की क्षमता पर जोर दिया था. उस समय दुनियाभर के अधिकांश देशों ने पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को समर्थन दिया था. 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया था और आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था.

बता दें कि पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों का समर्थन मिला था. तब से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से जुड़कर हर साल इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं.

21 जून को मनाने के पीछे की वजह

यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट www.un.org के अनुसार, योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी. इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 69/131 के जरिए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए 21 जून को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह दिन समर सॉल्स्टिस ( Summer Solstice ) के साथ जुड़ा है. बता दें कि समर सोल्स्टिस उसे कहते हैं जब उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है. इस दिन को प्रकाश, ऊर्जा, नई शुरुआत और संतुलन का प्रतीक माना जाता है.

Tags: exerciseFitnessInternational Yoga Day
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