योग अपनाने से पहले जान लें ये नियम, वरना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान,शुरुआत में भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

International Yoga Day: 21 जून को भारत समेत पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. भारत की प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर योग आज सीमाओं से निकलकर वैश्विक जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है. यह केवल शरीर को फिट रखने की विधि नहीं, बल्कि तन, मन और श्वास के बीच संतुलन स्थापित करने का विज्ञान है. तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव और भागदौड़ भरे जीवन के बीच योग लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का रास्ता दिखा रहा है. यही कारण है कि वर्ष 2026 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम “Yoga for Healthy Ageing” (स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग) रखी गई है.

स्वस्थ बुढ़ापे का आधार बन सकता है योग

इस वर्ष की थीम का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि बढ़ती उम्र को भी सक्रिय, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाया जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग कम उम्र से ही योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, वे भविष्य में बेहतर शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और आत्मनिर्भरता का अनुभव कर सकते हैं.

योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है

अक्सर लोग योग को केवल कुछ शारीरिक आसनों तक सीमित समझते हैं, जबकि इसकी अवधारणा इससे कहीं व्यापक है. योग अनुशासित जीवनशैली, मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और सात्विक जीवन का मार्ग माना जाता है. यह न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मन को स्थिरता और सकारात्मकता भी प्रदान करता है. नियमित योग अभ्यास तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक थकान जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक माना जाता है.

बढ़ती उम्र में क्यों जरूरी है योग?

उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कार्यक्षमता में बदलाव आने लगते हैं. मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में जकड़न बढ़ती है और ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है. योग शरीर को लचीला बनाए रखने, संतुलन सुधारने, श्वसन प्रणाली को मजबूत करने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है. यही वजह है कि इसे स्वस्थ बुढ़ापे का प्रभावी साधन माना जाता है. योग शुरू करते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां…

भरे पेट योग करना पड़ सकता है भारी

योग का सबसे बुनियादी नियम है कि अभ्यास के समय पेट हल्का या खाली होना चाहिए. कई लोग सुबह नाश्ता करने के तुरंत बाद या शाम को भारी भोजन के बाद योग करना शुरू कर देते हैं. इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है. आगे झुकने वाले या पेट को मोड़ने वाले आसनों के दौरान मतली, पेट दर्द, एसिडिटी, भारीपन और असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं. योग सुबह खाली पेट करना सबसे बेहतर माना जाता है. यदि शाम को योग कर रहे हैं तो भोजन और योग के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखना चाहिए.

पहले दिन ही कठिन आसन करने की गलती

योग में धीरे-धीरे प्रगति करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. कई लोग शुरुआत में ही कठिन और एडवांस आसनों की कोशिश करने लगते हैं. जबकि शुरुआती दौर में शरीर की मांसपेशियां और जोड़ पूरी तरह तैयार नहीं होते. ऐसी स्थिति में खिंचाव, चोट और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है. योग की शुरुआत हमेशा ताड़ासन, वृक्षासन, सुखासन और हल्के स्ट्रेचिंग अभ्यासों से करनी चाहिए. शरीर के अनुकूल होने के बाद ही कठिन आसनों की ओर बढ़ना बेहतर माना जाता है.

सांसों पर ध्यान न देना

योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शरीर और श्वास का संतुलन है.b कई लोग आसन करते समय सांस रोक लेते हैं या बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं. इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और मांसपेशियां जल्दी थक सकती हैं. योग अभ्यास के दौरान सांसों की लय और आसनों का तालमेल बनाए रखना आवश्यक है. शुरुआती लोगों को प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में अभ्यास करने की सलाह दी जाती है ताकि आसन और श्वास दोनों सही तरीके से किए जा सकें.

योग में कितने आसन होते हैं?

योग का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है, इसलिए इसकी सभी मुद्राओं और आसनों की सटीक संख्या बताना कठिन है. हालांकि ईशा फाउंडेशन के अनुसार आधुनिक योग अभ्यास में लगभग 84 प्रमुख और बुनियादी आसनों का उल्लेख किया जाता है, जो शरीर और मन के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं.