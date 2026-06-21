International Yoga Day 2026: सिर्फ 10 मिनट योग करने से शरीर को मिलते हैं ये ढेरों फायदे…

International Yoga Day 2026: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट और स्वस्थ रहना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है. यही वजह है कि योग को लाखों लोग अपने दैनिक रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी जरूरी भूमिका निभाता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर रोजाना केवल 10 मिनट योग किया जाए, तो क्या वास्तव में शरीर पर इसका अच्छा असर दिखाई देता है?

अधिकतर लोग योग को सिर्फ शारीरिक मुद्राओं या आसनों तक सीमित समझते हैं, जबकि ये उससे कहीं अधिक व्यापक है. योग में श्वास नियंत्रण, ध्यान, अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले कई तत्व शामिल होते हैं. यही कारण है कि इसे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रभावी पद्धति माना जाता है.

हजारों सालों पुरानी है योग की परंपरा

योग का भारत से गहरा संबंध रहा है और इसका इतिहास लगभग 5,000 साल पुराना माना जाता है. इसकी लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2015 से हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा. आज योग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और वेलनेस के एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है.

सिर्फ 10 मिनट का योग भी दे सकता है बड़े फायदे

समय की कमी के कारण कई लोग लंबा वर्कआउट या नियमित एक्सरसाइज नहीं कर पाते. ऐसे में दिन के केवल 10 मिनट योग को देना भी शरीर और मन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. नियमित अभ्यास से शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मानसिक तनाव को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

रोज 10 मिनट योग करने से स्ट्रेस कम होता है, वेट कंट्रोल में मदद मिलती, अच्छी नींद आती,पाचन सही रहता और दिन भर शरीर में एनर्जी रहती है.