कच्चे चावल से ऐसे बनाएं टेस्टी लड्डू और बर्फी, हर कोई पूछेगा सीक्रेट रेसिपी,

Rice Burfi Recipe: अगर घर में कुछ मीठा खाने का मन हो और ज्यादा झंझट भी न करना पड़े, तो यह देसी रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है. खास बात ये है कि इसमें चावल को घंटों भिगोने या उबालने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सिर्फ एक कप कच्चे चावल से ऐसी स्वादिष्ट बर्फी और लड्डू तैयार होंगे कि खाने वाला पूछे बिना नहीं रहेगा कि आखिर ये बनाए कैसे?

राजस्थानी स्टाइल की यह मिठाई स्वाद में बिल्कुल हलवाई जैसी लगती है. ऊपर से इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

सबसे पहले चावल को करें तैयार

इस मिठाई को बनाने के लिए एक कप नॉर्मल कच्चे चावल लें. अब इन्हें 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि सारी धूल और अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए.इसके बाद पानी पूरी तरह छानकर चावल को एक सूती कपड़े पर फैला दें. अब इन्हें धूप में नहीं, बल्कि पंखे की हवा में करीब 15 से 20 मिनट तक सुखाएं.

घी में भूनें चावल और ड्राई फ्रूट्स

अब गैस पर कड़ाही रखें और उसमें आधा कप देसी घी गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए तो उसमें सूखे हुए चावल डाल दें.धीमी से मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए चावल को भूनें. जैसे ही चावल हल्के सुनहरे होने लगें और अच्छी खुशबू आने लगे, उन्हें निकाल लें.अब उसी घी में काजू और बादाम हल्के भून लें. इससे मिठाई का स्वाद और भी शानदार हो जाएगा.

5 मिनट में तैयार करें इंस्टेंट मावा

जब तक चावल ठंडे हो रहे हों, तब तक झटपट घर का मावा तैयार कर लें.

इसके लिए:

आधा कप मिल्क पाउडर लें

उसमें थोड़ा-थोड़ा करके आधा कप दूध मिलाएं

अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गुठलियां न रहें

अब इसमें आधा चम्मच घी डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें. करीब 5 मिनट में गाढ़ा और मलाईदार मावा तैयार हो जाएगा.

चावल का बनाएं महीन पाउडर

अब भुने हुए चावल को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इसी तरह काजू और बादाम भी पीस लें.

अब एक बड़े बर्तन में:

चावल का पाउडर

पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स

तैयार मावा

इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लें.

गुड़ का सिरप बनाएगा स्वाद दोगुना

अब एक पैन में 1 कप गुड़ और 1 कप पानी डालकर गर्म करें. जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए तो उसमें इलायची पाउडर, थोड़ा केसर और गुलाब जल डाल दें.अब गैस धीमी करके इसमें तैयार चावल वाला मिश्रण मिला दें. ऊपर से किशमिश डालें और करीब 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें.इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण को ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चावल सारा सिरप अच्छे से सोख ले.

ऐसे दें लड्डू या बर्फी का शेप