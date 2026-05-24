बिना नींबू बनती है ये खास शिकंजी! इंदौर की मलाईदार ड्रिंक का स्वाद कर देगा हैरान,जानिए इसकी आसान रेसिपी

Indori Shikanji: गर्मियों का मौसम आते ही लोगों को ठंडे और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की याद आने लगती है. शिकंजी का नाम सुनते ही दिमाग में नींबू, पुदीना और काले नमक वाला खट्टा-मीठा स्वाद घूमने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी शिकंजी के बारे में सुना है जिसमें नींबू का इस्तेमाल ही नहीं होता? सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ऐसी खास शिकंजी मिलती है जो दूध और दही से तैयार की जाती है.इंदौर के मशहूर सराफा बाजार की इंदौरी शिकंजी अपने अनोखे स्वाद, गाढ़ेपन और मलाईदार टेक्सचर के लिए देशभर में लोकप्रिय है. यह ड्रिंक स्वाद के साथ-साथ शरीर को ठंडक देने का काम भी करती है. खास बात यह है कि इसे घर पर भी बेहद आसानी से बनाया जा सकता है.

क्यों खास है इंदौर की शिकंजी?

आम शिकंजी जहां नींबू पानी की तरह हल्की होती है, वहीं इंदौरी शिकंजी पूरी तरह मलाईदार और रिच फ्लेवर वाली ड्रिंक मानी जाती है. इसमें फुल क्रीम दूध, गाढ़ा दही, केसर, इलायची और ड्राय फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इसका स्वाद किसी रॉयल मिठाई या ठंडी रबड़ी ड्रिंक जैसा लगता है. इंदौर के सराफा बाजार में रात के समय यह ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजों में शामिल है. गर्मियों में लोग इसे ठंडक और एनर्जी के लिए खासतौर पर पीना पसंद करते हैं.

इंदौरी शिकंजी बनाने के लिए सामग्री

फुल क्रीम दूध – 1 लीटर

ताजा गाढ़ा दही – 1 कप

चीनी – 4 से 5 बड़े चम्मच

केसर के धागे – 10 से 12

इलायची पाउडर – 1 छोटा चम्मच

कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता – 3 बड़े चम्मच

जायफल पाउडर – एक चुटकी (वैकल्पिक)

ऐसे तैयार करें मलाईदार इंदौरी शिकंजी

सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई में दूध डालकर उबालें. दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह आधा होकर गाढ़ा न हो जाए. बीच-बीच में मलाई को खुरचकर वापस दूध में मिलाते रहें, इससे स्वाद और टेक्सचर बेहतर होता है.

जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी और गुनगुने दूध में भीगा हुआ केसर डाल दें. इसे करीब 5 मिनट तक और पकाएं ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए. इसके बाद गैस बंद करके दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर लगभग एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.

अब एक अलग बर्तन में गाढ़े और ठंडे दही को अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि दही ज्यादा खट्टा न हो. इसके बाद ब्लेंडर में ठंडा गाढ़ा दूध और दही डालें. साथ में इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाएं.

मिक्सर को कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं. अब इसमें आधे ड्राय फ्रूट्स डालकर चम्मच से मिक्स करें.

ऐसे करें सर्व

तैयार इंदौरी शिकंजी को कांच के गिलास में निकालें और ऊपर से बचे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और केसर से गार्निश करें. इसे बिल्कुल ठंडा-ठंडा सर्व करें. गर्मियों में इसका स्वाद और भी ज्यादा शानदार लगता है.

स्वाद के साथ सेहत भी

इंदौरी शिकंजी सिर्फ स्वाद में ही खास नहीं होती, बल्कि यह शरीर को ठंडक देने और इंस्टेंट एनर्जी देने का भी काम करती है. दूध, दही और ड्राय फ्रूट्स से भरपूर होने के कारण यह पोषण से भी भरपूर मानी जाती है.