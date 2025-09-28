इन घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर जल्द ही आपके घर से भाग जाएंगे चूहे

Effective home remedies to get rid of rats: क्या आपके घर में भी चूहे घुसते हैं ? चूहों के घुसने से क्या आपको होती है परेशानी ? तो यह खबर आपके लिए है. घर में चूहों का घुसना एक आम समस्या है, जो न केवल भोजन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि कई बीमारियों के अलावा सांपों के प्रवेश का भी खतरा बढ़ा देती है. हजारीबाग के जूलोजिस्ट डॉ. आकाश सिन्हा के मुताबिक, चूहों को बिना मारे, कुछ घरेलू नुस्खों और उनकी तीखी गंधों की मदद से चूहों को आसानी से घर से भगाया जा सकता है.

चूहों को घर से भगाने के घरेलू नुस्खे

डॉ. आकाश सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि चूहे बेहद संवेदनशील प्राणी के होते हैं, खासकर उनकी नाक बहुत संवेदनशील होती है. कई तरह की तेज गंधें उन्हें बर्दाश्त नहीं होतीं और वे तुरंत उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं.

कुछ असरदार घरेलू उपाय

1. फिटकरी (Alum)

फिटकरी चूहों को भगाने का सबसे असरदार उपाय में से एक है. इसका इस्तेमाल पाउडर बनाकर या इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर घर के कोनों में रख दें ताकि चूहे अपने आप ही भाग जाएं. इसके अलावा आप चाहें तो फिटकरी को पानी में घोलकर उन जगहों पर छिड़काव करने से चूहों का आना खूद पर खूद कम हो जाएगा.

2. पिपरमिंट (Peppermint)

पिपरमिंट की तेज और ताज़ी गंध चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. आप पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों को रुई में डालकर उन जगहों पर रख सकते हैं जहां, ज्यादा चूहे आते हैं.

3. अदरक-लहसुन पेस्ट और काली मिर्च (Ginger-Garlic Paste and Black Pepper)

अदरक और लहसुन की तीखी गंध चूहों को दूर रखने में मदद करती है. अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर उसमें काली मिर्च मिलाएं, और इसे पानी के साथ घोलने के बाद सभी संभावित जगहों पर छिड़क दें जहां से चूहे आपके घर में आने की कोशिश करते हैं.

4. तेजपत्ता (Bay Leaf)

जूलोजिस्ट डॉ. सिन्हा के मुताबिक, तेजपत्ता भी एक कारगर घरेलू नुस्खा है. चूहों को इसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आती है. सूखे तेजपत्ते को किचन, अलमारी, या घर के कोनों में रख दें, इसकी गंध से चूहे दोबारा कभी नहीं आएंगे.

5. कपूर (Camphor)

कपूर की तेज और तीखी गंध चूहों को पास नहीं भटकने देती है. घर में जहां-जहां चूहे ज्यादा दिखाई देते हैं, वहां आप कपूर को रख सकते हैं. तो देखा आपने इससी तरह के कुछ घरेलू नुस्खे का आप इस्तेमाल कर चूहों को घर में आने से रोक सकते हैं. आज ही इन उपायों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें.