शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करे तो बनाइये आलू टुक, सिंधी डिश के आगे समोसा-कचौरी भी फेल, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी हैं इसके फैन!

सिंधी खाना अपने लाजवाब स्वाद के लिए पॉपुलर है. आलू टुक सिंधी खाने का अटूट हिस्सा है. यह इतना टेस्टी होता है कि करीना कपूर जैसे सेलेब्रिटी भी इस डिश के दीवाने हैं.

आलू टुक बनाने में भी बेहद आसान है और शाम के नाश्ते के लिए यह एक बेहतरीन स्नैक्स है. आइये जानते हैं इसकी रेसिपी क्या है?

सामग्री (Ingredients)

आलू (छोटे आकार के) 12-15

तेल- तलने के लिए

नमक- 1 चम्मच

हल्दी पाउडर- चुटकीभर

मसाले के लिए:

धनिया पाउडर- 1.5 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1.5 चम्मच

चाट मसाला- 1 चम्मच

अमचूर पाउडर- ½ चम्मच

जीरा पाउडर- ½ चम्मच

काली मिर्च पाउडर- ½ चम्मच

गरम मसाला- ½ चम्मच

हींग- ¼ चम्मच

बनाने की विधि

स्टेप 1: आलू तैयार करें

अगर बड़े आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें धोकर छील लें. बड़े आलू को मोटे-मोटे गोल टुकड़ों में काट लें. टुकड़ों की मोटाई लगभग ¼ इंच (0.5 cm) होनी चाहिए. वहीं अगर छोटे आकार के आलू हैं तो उन्हें अच्छे से धोएं और उबाल लें. आलू को 90% तक उबाल लें (ओवरकुक न करें). उबले आलू को ठंडा करके छील लें. हथेली या कटोरी की मदद से आलू को चपटा कर लें.

स्टेप 2: तेल गर्म करें

कढ़ाई में तेल गरम करें. ध्यान रखें फ्राई करते समय आंच मध्यम होनी चाहिए और तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए.

स्टेप 3: आलू तलें (डबल फ्राइंग)

तेल में आलू डालें और 5-7 मिनट तक पकाएं. जब आलू अंदर से पक जाएं तो तेल से निकालकर एक प्लेट में रख दें. आलू को क्रिस्पी करने के लिए डबल फ्राइंग तरीका अपना सकते हैं. दूसरी बार फ्राई करें जब तक आलू कुरकुरे और सुनहरे न हो जाएं. तले हुए आलू को तेल से निकालें और एब्सॉर्बेंट पेपर पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए

स्टेप 4: मसाले का मिश्रण बनाएं

एक बाउल में सभी सूखे मसाले डालें. धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हींग और नमक मिलाएं. सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करें

स्टेप 5: आलू को मसाले में मिलाएं

तले हुए आलू के टुकड़ों को मसाले बाउल में डालें. मसाले को आलू पर अच्छे से छिड़कें और हल्का-सा मिला लें. आलू में सभी मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करें. कटी हुई हरी मिर्च मिलाएं. नींबू का रस मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें. ताजे हरे धनिया से सजाएं (गार्निश करें) और सर्व करें.