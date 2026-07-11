वृंदावन जाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन मंदिरों के दर्शन करना न भूलें, मिलती है राधारानी की विशेष कृपा

यूं तो वृंदावन में इतने मंदिर हैं, कि शायद ही कोई दावा कर सके कि उसने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं. और अगर 1-2 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं, तब तो सारे मंदिरों का दर्शन करना वैसे भी बहुत मुश्किल है.

लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वृन्दावन आया है उसे राधारानी के 7 मंदिरों के दर्शन जरूर करने चाहिए, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी है. आइये जानते हैं वो कौन-से मंदिर हैं जिनके दर्शन करने से राधारानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

श्री राधा रमण मंदिर

गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थापित इस मंदिर में कृष्ण की एक स्वयंभू प्रतिमा है जो शालिग्राम शिला से प्रकट हुई है. अन्य प्रमुख प्रतिमाओं के विपरीत, मुगल आक्रमणों के दौरान इस प्रतिमा को कभी जयपुर नहीं ले जाया गया. यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है. बता दें कि इस मंदिर की रसोई में जलने वाली आग पिछले 480+ वर्षों (लगभग 1542 से) से लगातार जल रही है. भगवान का भोग उसी अग्नि पर तैयार किया जाता है.

श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर

राजा मान सिंह द्वारा सन् 1590 में निर्मित लाल बलुआ पत्थर से बना यह भव्य मंदिर, जिसकी ऊपरी मंजिलें औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दी गईं थीं, अब भी मौजूद है. इस मंदिर के मूल देवता अब जयपुर में हैं, लेकिन मूल मंदिर और एक सुंदर छोटा पूजा कक्ष अभी भी प्रयुक्त होते हैं. वृंदावन का राधा गोविंद मंदिर दर्शनीय स्थलों में से एक है और स्थापत्य कला और भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह प्राचीन मंदिर भगवान राधा गोविंद जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ खूबसूरती से निर्मित किया गया है और आंखों को सुकून देता है.

श्री राधा मदन मोहन मंदिर

यमुना नदी के पास स्थित, यह वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है. यहाँ स्थापित देवता कृष्ण के मूल रूप को दर्शाते हैं और इसकी खोज सनातन गोस्वामी ने की थी. लोक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसे भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा निर्मित माना जाता है. 1670 ई. में औरंगज़ेब द्वारा वृंदावन और मथुरा के मंदिरों पर आक्रमण की आशंका के चलते जय सिंह प्रथम ने श्री मदन मोहन की मूल प्रतिमा को जयपुर भेज दिया.

श्री राधा दामोदर मंदिर

1542 में जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित यह मंदिर सेवा कुंज के ठीक बगल में स्थित है. इसमें भगवान चैतन्य द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी को दी गई पवित्र गोवर्धन शिला स्थापित है. इस मंदिर परिसर की परिक्रमा को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समकक्ष माना जाता है. परंपरागत मान्यता के अनुसार, मंदिर की चार परिक्रमा करने से गोवर्धन की सात कोस (लगभग 21–25 किमी) की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है.

श्री राधा गोपीनाथ मंदिर

मधु पंडित गोस्वामी द्वारा स्थापित यह मंदिर अत्यंत पूजनीय है और इसमें वे देवता विराजमान हैं जिनकी मूल रूप से संत परमानंद भट्टाचार्य द्वारा पूजा की जाती थी. वज्रनाभ द्वारा स्थापित कृष्ण के तीन मूल विग्रहों (मदन मोहन, गोपीनाथ, और गोविंद देव) में से गोपीनाथ जी की प्रतिमा वक्षस्थल (नाभि से गर्दन) का प्रतिनिधित्व करती है. माना जाता है कि एक ही दिन में इन तीनों विग्रहों के दर्शन साक्षात कृष्ण दर्शन के समान हैं.

श्री राधा श्यामसुंदर मंदिर

श्यामानंद पंडित गोस्वामी द्वारा स्थापित इस मंदिर में वह पवित्र देवता विराजमान हैं जिन्हें स्वयं जाह्नवा देवी ने भेंट किया था. ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित श्यामसुंदर की मूर्ति साक्षात राधारानी के हृदय से प्रकट हुई थी. मंदिर में सबसे छोटी मूर्ति को लाला-लाली (राधा-कृष्ण के छोटे स्वरूप) कहा जाता है.

श्री राधा गोकुलानंद मंदिर

लोकनाथ गोस्वामी द्वारा स्थापित, यह मंदिर एक आध्यात्मिक केंद्र है जिसमें लोकनाथ गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सहित कई महान संतों की मूर्तियां हैं. इस मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी की छोटी राधा-विनोद प्रतिमाएं, बलदेव विद्याभूषण की विजय गोविंद की बड़ी प्रतिमाएं और विश्वनाथ चक्रवर्ती की राधा गोकुलानंद प्रतिमाएं हैं. गोकुलानंद के सामने स्थित कृष्ण की छोटी प्रतिमा और चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा की पूजा नरोत्तम दास ठाकुर करते थे. विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी और लोक मान्यताओं पर आधारित है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी मान्यता पर विश्वास करने में अपने विवेक का उपयोग करें.