क्या आपके भी घर में भी आ रहा है नकली दूध? पता लगाने के लिए करें इन तरीकों का इस्तेमाल

Real VS Fake: दूध हमारे जीवन का बेहद ही अहम हिस्सा होता है यह बड़ों और बच्चों दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन हमारी हड्डियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और यह हमारी हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं। हमारे शरीर को काफी हद तक एनर्जी भी देते हैं लेकिन आजकल बाजार में मिलावट वाला दूध मिल रहा है जो की देखने में बिल्कुल असली की तरह लगता है लेकिन इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स में पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोग अनजाने में है नकली दूध पी लेते हैं और धीरे-धीरे काफी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।

नकली दूध पीने के हो सकते हैं यह नुकसान

नकली दूध धीरे-धीरे हमारे जीवन में जहर घोल देता है, इसमें मिलाया जाने वाला डिटर्जेंट हमारी आंतो और पेट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इससे हमें उल्टी गैस की समस्या हो सकती है। दूध में मिलाया जाने वाला यूरिया जैसे केमिकल्स हमारी किडनी और लिवर को काफी हद तक खराब कर देते है ।

असली और दूध को पहचानने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल

नकली दूध हमारी हेल्थ पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है इसलिए हमें भी असली और नकली दूध की पहचान कर ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पहचान करने के लिए आप इन कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।