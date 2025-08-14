Home > धर्म > पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर

पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर

Should Husband And Wife Not To Eat In Same Plate? कई पति-पत्नी एक दूसरे से प्यार जताने के लिए एक ही थाली में एक साथ खाना खाते है, ऐसा करने से ये भी माना जाता है कि पति-पत्नी के बीच बेहद प्यार बढता हैं और रिश्ता भी मजबूत होती है, लेकिन क्या ऐसा करना धर्म शास्त्रों  के अनुसार सही है या गलत?

Published By: chhaya sharma
Published: August 14, 2025 18:37:00 IST

husband and wife eat on same plate Is it right or wrong
husband and wife eat on same plate Is it right or wrong

Should Husband And Wife Not To Eat In Same Plate? कई पति-पत्नी एक दूसरे से प्यार जताने के लिए एक ही थाली में एक साथ खाना खाते है, ऐसा करने से ये भी माना जाता है कि पति-पत्नी के बीच बेहद प्यार बढता हैं और रिश्ता भी मजबूत होती है, लेकिन क्या ऐसा करना धर्म शास्त्रों  के अनुसार सही है या गलत? तो हम आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि पति-पत्नी को कभी भी एक साथ एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। 

पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि पति-पत्नी का एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महाभारत में भी इस बात का जिक्र है, दरअसल महाभारत के युध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की शैय्या पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने पांडवों को दांपत्य जीवन से जुड़े कुछ ज्ञान दिया था।महाभारत में बताया गया है कि पति-पत्नी के एक थाली में भोजन करने से परिवार पर विपदा आती है, लेकिन इस बात को स्पष्ट भी किया गया है, पति-पत्नी का एक साथ बैठकर भोजन करना बिलकुल सही है।

Is it right or wrong for husband and wife to eat in the same plate?

पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करने से ये होता है नुकसान

महाभारत में कहा गया है कि अगर पति-पत्नी एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो इससे प्रेम तो बढ़ता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति ही लगाव रह जाता है और परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी कम हो जाती है। लेकिव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि इससे दम्पती के ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलए क्योंकी, जब पति-पत्नी एक थाली में खाना खाते हैं, तो तब राहु का दुष्प्रभाव दांपत्य जीवन पर पड़ता है, जिससे वैवाहिक जीवन अशांत हो जाता है और रिश्ते में दूरियां आने लगती है और शादीशुदा जीवन में क्लेश बढ़ता है।

Tags: can husband wife eat in same platecan husband wife not to eat in same plateis it ok if husband wife eat in same platewhy husband wife can not eat in same platewhy husband wife should not eat in same plate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर
पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर
पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर
पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?