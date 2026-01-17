नींद के बीच क्यों सताने लगती है भूख? जानिए आधी रात में खाने की असली वजह

Midnight Hunger: बहुत से लोग ऐसा महसूस करते है. वे आधी रात को भूख लगने के कारण जाग जाते है. कुछ लोग बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, लेकिन अक्सर भूख लगने के कारण वे किचन में पहुंच जाते है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आधी रात को खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढते हैं या किचन में कुछ तलाशते है. तो यह कहानी खास आपके लिए है. क्योंकि यहां आपको अपनी समस्या का कारण और समाधान दोनों मिलेंगे.

नींद के दौरान भूख क्यों लगती है?

रात में भूख उन लोगों को लगती है जो दिन में कार्बोहाइड्रेट और चीनी वाली चीजें खाते है. लेकिन प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें कम खाते है. ऐसी चीजें खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है, जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और पेट भरा हुआ महसूस होता है. हालांकि जब आप रात में सोते हैं, तो यह लेवल कम होने लगता है, और आपको भूख लगती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को सोते समय भी अपनी मरम्मत की प्रक्रियाओं के लिए एनर्जी की जरूरत होती है.

लेकिन जब आप फाइबर प्रोटीन और हेल्दी फैट वाली चीजें खाते है, तो पाचन में ज़्यादा समय लगता है. इससे पेट में भारीपन नहीं होता बल्कि आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. फाइबर हल्का होता है और आसानी से पच जाता है, इसलिए शरीर को लंबे समय तक धीरे-धीरे एनर्जी मिलती रहती है. ये जैविक कारण है. अब आइए जानते हैं कि रात की भूख से बचने के लिए आपको दिन में क्या खाना चाहिए.

इस तरह की डाइट बनाए रखें

नाश्ते में काले चने, पोहा, दलिया, सब्जी और रोटी, या ऑमलेट जैसी चीजें खाएं. आप एक गिलास दूध और कुछ सूखे मेवे भी ले सकते है.

दोपहर के खाने में दिन का सबसे भारी खाना खाएं. अगर आप राजमा, दाल मखनी, छोले, या मशरूम जैसी चीजें खाना चाहते हैं, तो उन्हें दोपहर के खाने में खाएं.

शाम 4 बजे के आसपास नाश्ते के तौर पर कुछ सलाद खाएं. अगर आप इस समय सलाद नहीं खा सकते हैं, तो कुछ सूखे मेवे या ताजे फल खाएं. ये सभी फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीजें है. ये रात की भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और आपको रात के खाने के समय सच में भूख लगने देते है.

रात के खाने में आपको फाइबर से भरपूर डाइट लेनी चाहिए. आप छिलके वाली दालें, हरी सब्जियां, और पत्तेदार सब्जियां रोटी के साथ शामिल कर सकते है. अगर आप कुछ हल्का चाहते हैं, तो आप नमकीन दलिया या खिचड़ी भी खा सकते है. जब आपका पूरा खाना खाने का मन न हो, तो सादे पनीर के कुछ स्लाइस खा लें. इससे रात में लगने वाली भूख को रोकने में भी मदद मिलेगी.