Rice Water: जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, कोरियन लड़कियां उसी से पाती हैं ‘ग्लास स्किन’! आज ही से करें ट्राई

क्या आप भी कोरियन ग्लास स्किन का सपना देखते हैं? जानें कैसे किचन में मिलने वाला साधारण 'चावल का पानी' आपकी त्वचा को बेदाग, चमकदार और बेबी-सॉफ्ट बना सकता है. घर पर बनाने का सही तरीका और जादुई फायदे जानने के लिए अभी पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: December 19, 2025 4:40:32 PM IST

हम सभी ने इंस्टाग्राम और कोरियन ड्रामा में वह शीशे जैसी चमकती (Glass Skin) त्वचा देखी है. अक्सर हमें लगता है कि यह सब महंगे प्रोडक्ट्स, लाइटिंग या अच्छे जेनेटिक्स का कमाल है. लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह चमक किसी बहुत ही साधारण चीज़ से आती है?

चावल का पानी (Rice Water) एक ऐसा नुस्खा जो हमारी दादी-नानी के समय से इस्तेमाल हो रहा है, आज पूरी दुनिया में स्किनकेयर का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। कोई तामझाम नहीं, कोई भारी खर्च नहीं, बस एक आसान और असरदार परंपरा.

आखिर चावल का पानी त्वचा के लिए इतना खास क्यों है?

आसान शब्दों में कहें तो चावल को भिगोने या पकाने के बाद जो सफेद स्टार्च वाला पानी बचता है, वही चावल का पानी है. लेकिन इसे साधारण ‘गंदा पानी’ समझने की गलती न करें. इसे अपनी त्वचा के लिए “पोषक तत्वों का सूप” समझें.

  • इसमें मौजूद तत्व आपकी त्वचा पर जादू की तरह काम करते हैं:
  • इनोसिटोल (Inositol): यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा की इलास्टिसिटी बनाए रखता है और उसे जवां दिखाता है.
  • अमीनो एसिड: यह आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर को रिपेयर करता है और जलन को कम करता है.
  • विटामिन (B, E, और C): यह तिकड़ी त्वचा को निखारती है और दाग-धब्बों को कम कर रंगत एक जैसी बनाती है.
  • मिनरल्स (सेलेनियम और मैग्नीशियम): ये सेंसिटिव स्किन के लिए वरदान हैं, जो रेडनेस और सूजन को शांत करते हैं.
  • फेर्यूलिक एसिड और एलेंटोइन: ये त्वचा को सॉफ्ट और रिलैक्स महसूस कराते हैं.
  • यह कोई कठोर ‘केमिकल ट्रीटमेंट’ नहीं बल्कि एक पौष्टिक टॉनिक है। यह आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचाए बिना उसे अंदर से पोषण देता है और अगले स्किनकेयर स्टेप्स के लिए तैयार करता है.

घर पर राइस वॉटर बनाने के 2 आसान तरीके

सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे खुद कंट्रोल कर सकते हैं. इसके लिए किसी महंगे चावल की ज़रूरत नहीं है, सादे सफेद चावल सबसे अच्छे काम करते हैं.

1. इंस्टेंट तरीका (Soaking Method)

आधा कप बिना पके चावल लें और गंदगी साफ करने के लिए एक बार धो लें.

अब चावल को एक साफ बाउल में 2-3 कप गुनगुने पानी के साथ भिगो दें.

करीब 30 सेकंड तक इसे हाथों से चलाएं जब तक पानी दूधिया सफेद न हो जाए.

पानी को छानकर एक साफ बोतल में भर लें। आपका राइस वॉटर तैयार है.

2. फर्मेंटेड तरीका (ज्यादा असरदार तरीका)

माना जाता है कि फर्मेंटेड (खमीर उठा हुआ) पानी ज्यादा शक्तिशाली होता है. चावल भिगोने के बाद, पानी को तुरंत इस्तेमाल न करें. इसे एक जार में भरकर 12-24 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ दें. जब इसमें हल्की खटास आने लगे, तो समझें कि यह तैयार है. इसे फ्रिज में रखें और एक हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर लें.

इसे अपने रूटीन में कैसे शामिल करें?

चावल के पानी का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इसे इन तीन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं:

नेचुरल टोनर के रूप में: चेहरा धोने के बाद, एक कॉटन पैड को चावल के पानी में भिगोएँ और पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएँ. इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, यह त्वचा में नमी की पहली परत बनाता है.

फेस मिस्ट की तरह: इसे एक स्प्रे बोतल में भरकर फ्रिज में रखें. जब भी थकान लगे या त्वचा ड्राई महसूस हो, चेहरे पर स्प्रे करें. गर्मियों में यह बहुत सुकून देता है.

सूदिंग मास्क: अगर धूप या एलर्जी से स्किन लाल हो गई है, तो एक साफ कपड़े को ठंडे चावल के पानी में भिगोकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर रखें.

प्रो टिप: हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर करें। भले ही यह प्राकृतिक है, लेकिन हर किसी की स्किन अलग होती है.

कुछ जरूरी बातें (Reality Check)

चमकती त्वचा पाने के सफर में कुछ बातें याद रखना जरूरी है:

यह जादू नहीं है: चावल का पानी आपकी स्किनकेयर टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन यह रातों-रात झुर्रियां या मुहांसे गायब नहीं करेगा. इसका असर धीरे-धीरे और लंबे समय तक रहता है.

निरंतरता (Consistency) जरूरी है: असली जादू तब होता है जब आप इसे रोज़ाना के रूटीन का हिस्सा बनाते हैं.

अपनी स्किन की सुनें: अगर फर्मेंटेड पानी आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो सादा पानी इस्तेमाल करें या उसे थोड़ा पतला कर लें.

आज के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दौर में चावल का पानी एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है. क्या यह आपको तुरंत ‘फिल्टर’ जैसी स्किन देगा? शायद नहीं. लेकिन क्या यह आपकी त्वचा को सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और एक हेल्दी ग्लो देगा? बिल्कुल हाँ! कभी-कभी सबसे बेहतरीन राज़ हमारे किचन में ही छिपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है.

अस्वीकरण: इस प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी सिर्फ़ सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर मेडिकल सलाह, निदान या इलाज का विकल्प नहीं है. स्वास्थ्य, फ़िटनेस या सुंदरता से जुड़ी किसी भी चिंता के लिए हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

