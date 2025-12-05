Parenting Tips: बच्चों को उल्टी दस्त आने पर क्या करें? पीडियाट्रिशियन ने बताया इसे ठीक करने का आसान तरीका

Parenting Tips: छोटे बच्चों में उल्टी-दस्त की समस्या बहुत आम है. हालांकि, इस कंडीशन में पैरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं. ज्यादातर माता-पिता का सवाल होता है कि बच्चों के उल्टी या दस्त होने पर क्या खिलाएं और क्या चीज़ बिल्कुल न दें. तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

क्या न खिलाएं?

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, जब बच्चे को उल्टी-दस्त, फीवर, स्टमक इंफेक्शन हो सकता है. तो कुछ सामान्य दिखने वाले खाने भी हालत को और बिगाड़ सकते हैं. इस कंडीशन में कुछ फूड्स से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी है. जैसे-

तला-भुना और ऑयली खाना

चिप्स, पकौड़े, बर्गर जैसी चीजें पचने में भारी होती हैं. ये उल्टी और मरोड़ को और बढ़ा सकती हैं.

मसालेदार खाना

अचार, स्पाइसी करी और तीखी सब्जियों पहले से संवेदनशील पेट को और ज्यादा इरिटेट करती हैं.

डेयरी उत्पाद

दूध, मिल्कशेक और भारी दही शुरुआत में उल्टी-दस्त को बढ़ा सकते हैं.

गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ

राजमा, छोले, पत्ता-गोभी और कॉर्न जैसी चीजें पेट फूलने और असुविधा का कारण बन सकता है.

भारी या कच्चा खाना

इन सब से अलग कच्चा सलाद, बहुत भारी रोटी-सब्जी या रेड मीट भी इस समय बच्चे के पेट पर दबाव डालते हैं, इसलिए इन्हें अवॉयड करें.