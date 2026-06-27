ड्राई फ्रूट्स में लग जाते हैं कीड़े? अपनाएं ये आसान स्टोरेज टिप्स, महीनों तक रहेंगे फ्रेश

Dry Fruits Storage Tips: ड्राई फ्रूट्स को सेहत का खजाना माना जाता है. बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और पिस्ता जैसे सूखे मेवे पोषण से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं. हालांकि मौसम बदलते ही, खासकर बारिश और उमस के दिनों में, इन्हीं ड्राई फ्रूट्स में कीड़े लगने की समस्या शुरू हो जाती है. कई बार लोग इन्हें पन्नी, डिब्बे या कंटेनर में रखने के बावजूद कीड़ों से नहीं बचा पाते. विशेषज्ञों के अनुसार अधिक नमी, गलत स्टोरेज, खुले पैकेट और अधिक तापमान ड्राई फ्रूट्स में कीड़े लगने के प्रमुख कारण हैं. ऐसे में सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी हो जाता है.

आखिर क्यों लग जाते हैं ड्राई फ्रूट्स में कीड़े?

ड्राई फ्रूट्स में अक्सर पैंट्री मॉथ्स, ग्रेन बीटल्स, छोटे उड़ने वाले कीड़े या उनके लार्वा पनपने लगते हैं. यह समस्या तब ज्यादा बढ़ती है जब सूखे मेवे हवा और नमी के संपर्क में आते हैं. अगर पैकेट लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए या कंटेनर ठीक से बंद न किया जाए, तो कीड़ों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है. यही वजह है कि ड्राई फ्रूट्स को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है.

एयरटाइट ग्लास कंटेनर हैं सबसे बेहतर विकल्प

ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए एयरटाइट ग्लास कंटेनर सबसे अच्छे माने जाते हैं. कांच के डिब्बे न केवल हवा और नमी को अंदर जाने से रोकते हैं, बल्कि उनमें कीड़ों के प्रवेश की संभावना भी कम हो जाती है. इसके अलावा ग्लास कंटेनर में रखे ड्राई फ्रूट्स लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है.

कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में भी रख सकते हैं

जिन सूखे मेवों में तेल की मात्रा अधिक होती है, उन्हें फ्रिज में रखना फायदेमंद हो सकता है. अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखे जा सकते हैं. फ्रिज का ठंडा वातावरण कीड़ों और नमी से बचाने में मदद करता है, जिससे ड्राई फ्रूट्स जल्दी खराब नहीं होते.

नमी से बचाना है सबसे जरूरी

ड्राई फ्रूट्स को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए. नमी वाले स्थानों पर रखने से उनमें फफूंदी और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है. कंटेनर को हमेशा अच्छी तरह बंद रखें. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि गीली चम्मच या पानी किसी भी रूप में ड्राई फ्रूट्स के संपर्क में न आए. थोड़ी सी नमी भी इन्हें खराब कर सकती है.

धूप और गर्मी से रखें दूर

ड्राई फ्रूट्स को सीधे सूर्य की रोशनी में रखने से बचना चाहिए. खिड़की, गैस स्टोव या ऐसी जगह जहां ज्यादा गर्मी रहती हो, वहां इन्हें रखने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसके लिए किचन कैबिनेट, पैंट्री शेल्फ या फ्रिज सबसे उपयुक्त स्थान माने जाते हैं. हर ड्राई फ्रूट की शेल्फ लाइफ और ऑयल कंटेंट अलग होता है. ऐसे में सभी सूखे मेवों को एक साथ रखने के बजाय अलग-अलग कंटेनर में रखना बेहतर माना जाता है. इससे उनकी ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है और क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा भी कम हो जाता है. यदि किसी एक ड्राई फ्रूट में समस्या आ जाए तो बाकी सुरक्षित रहते हैं.

हल्का भूनकर स्टोर करना भी हो सकता है फायदेमंद

कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को हल्का भूनकर स्टोर करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार अगर बादाम, काजू या अन्य सूखे मेवों को हल्का सेंककर या बहुत कम मात्रा में घी अथवा तेल के साथ भूनकर रखा जाए तो उनमें मौजूद अतिरिक्त नमी कम हो जाती है. नमी कम होने से कीड़ों के पनपने की संभावना घट जाती है और ड्राई फ्रूट्स लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं.

इन छोटी-छोटी बातों से बढ़ेगी ड्राई फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ

ड्राई फ्रूट्स को खरीदने के बाद लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल नहीं है, बस सही स्टोरेज तकनीक अपनाने की जरूरत होती है. एयरटाइट कंटेनर, नमी से बचाव, सही तापमान और नियमित जांच जैसे उपाय अपनाकर सूखे मेवों को कीड़ों से बचाया जा सकता है. अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स लंबे समय तक ताजे, स्वादिष्ट और पौष्टिक बने रहेंगे.