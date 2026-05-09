सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड

जैसे ही पारा 40 डिग्री के पार जाता है, हमारे शरीर का एनर्जी लेवल भी डाउन होने लगता है. एक तरफ चिलचिलाती धूप, लू और पसीना शरीर से पानी सोख लेते हैं तो दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. अक्सर हम सोचते हैं कि दिन भर में 5-6 लीटर पानी पी लेना ही काफी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना सेफ है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट श्वेता शाह की मानें तो यह एक अधूरी सोच है.

क्या कहते हैं एक्सपपर्ट?

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट श्वेता शाह बताती हैं कि गर्मी में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता. हमें ऐसा लगता है कि 5 से 6 लीटर पानी पीने से हर तरोताजा हो जाएंगे और शरीर में पानी की कमी नहीं होती. ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि हमारी सेल्स को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है. ऐसे में सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सिर्फ पानी से नहीं मिल सकते, इसके लिए एक समर सर्वाइवल किट तैयार करनी चाहिए.

कैसे बनाएं समर सर्वाइवल किट?

गर्मी में पानी के साथ पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए एक्सपर्ट न्यू्ट्रिशनिस्ट श्वेता शाह समर सर्वाइल किट बनाने की सलाह देती है. आप भी जानिए क्या है इस किट में खास-

मॉर्निंग डिटॉक्स

सुबह के समय सौंफ, पुदीना और धनिए के बीजों को पानी में उबालना है. इस पानी को छानकर गुनगुना होने के बाद खाली पेट पीना है.

हेल्दी हाइड्रेशन

डाइड्रेशन के साथ पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक लीटर पानी लीजिए, उसमें नींबू के आकार जितनी खस की जड़ें डालकर मिक्स कीजिए. ये इन्फ्यूज्ड वॉटर दिनभर में बच्चे से लेकर बुजुर्गों को ये पानी पिलाईए.

गट हेल्थ

जिन लोगों को पेट में जलन होती है वो जुगाड़ करने के बजाए लेप बनाकर 15-20 मिनट के लिए नाभी के चारों ओर लगा सकते हैं. इस लेप में चंदन, एलोवेरा, गुलाब का पाउडर और घी मिलाना है.

मुखावास

गर्मी में सौंफ और मिसरी का एक कूलिंग मुखावास बनाकर रखें. इसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद अच्छे से चबा-चबाकर खाएं

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