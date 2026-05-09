Home > लाइफस्टाइल > सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड

सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड

सिर्फ पानी पीने से बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बैलेंस हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सेल्स को रिपेयर होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं, इसलिए गर्मियों में स्पेशली एक समर सर्वाइवल किट बनाएं, ताकि शरीर की बाकी नीड्स को भी पूरा किया जा सके. यहां एक्सपर्ट बता रहे हैं, इस किट को तैयार करने का तरीका-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 9, 2026 2:42:05 PM IST

सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं 'समर सर्वाइवल किट', बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड
सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं 'समर सर्वाइवल किट', बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड


जैसे ही पारा 40 डिग्री के पार जाता है, हमारे शरीर का एनर्जी लेवल भी डाउन होने लगता है. एक तरफ चिलचिलाती धूप, लू और पसीना शरीर से पानी सोख लेते हैं तो दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. अक्सर हम सोचते हैं कि दिन भर में 5-6 लीटर पानी पी लेना ही काफी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना सेफ है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट श्वेता शाह की मानें तो यह एक अधूरी सोच है.

क्या कहते हैं एक्सपपर्ट?

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट श्वेता शाह बताती हैं कि गर्मी में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता. हमें ऐसा लगता है कि 5 से 6 लीटर पानी पीने से हर तरोताजा हो जाएंगे और शरीर में पानी की कमी नहीं होती. ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि हमारी सेल्स को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है. ऐसे में सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सिर्फ पानी से नहीं मिल सकते, इसके लिए एक समर सर्वाइवल किट तैयार करनी चाहिए.

You Might Be Interested In

कैसे बनाएं समर सर्वाइवल किट?

गर्मी में पानी के साथ पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए एक्सपर्ट न्यू्ट्रिशनिस्ट श्वेता शाह समर सर्वाइल किट बनाने की सलाह देती है. आप भी जानिए क्या है इस किट में खास-

मॉर्निंग डिटॉक्स

सुबह के समय सौंफ, पुदीना और धनिए के बीजों को पानी में उबालना है. इस पानी को छानकर गुनगुना होने के बाद खाली पेट पीना है.

हेल्दी हाइड्रेशन

डाइड्रेशन के साथ पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक लीटर पानी लीजिए, उसमें नींबू के आकार जितनी खस की जड़ें डालकर मिक्स कीजिए. ये इन्फ्यूज्ड वॉटर दिनभर में बच्चे से लेकर बुजुर्गों को ये पानी पिलाईए.

गट हेल्थ

जिन लोगों को पेट में जलन होती है वो जुगाड़ करने के बजाए लेप बनाकर 15-20 मिनट के लिए नाभी के चारों ओर लगा सकते हैं. इस लेप में चंदन, एलोवेरा, गुलाब का पाउडर और घी मिलाना है.

मुखावास

गर्मी में सौंफ और मिसरी का एक कूलिंग मुखावास बनाकर रखें. इसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद अच्छे से चबा-चबाकर खाएं

ये भी पढ़ें:-AC वाले कमरे में क्यों रखते हैं पानी से भरी बाल्टी? एक्सपर्ट ने दूर किया कन्फ्यूजन, आप भी जान लें इसके पीछे का कारण!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: health tipslifestyle tipsSummer CareSummer HealthSummer Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026
सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड
सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड
सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड
सिर्फ पानी से प्यास नहीं बुझेगी! गर्मी से जंग जीतने के लिए बनाएं ‘समर सर्वाइवल किट’, बॉडी रहेगी सुपर-हाइड्रेटेड