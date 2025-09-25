बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार
Home > लाइफस्टाइल > बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार

बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार

How to satisfy your partner: क्या बिस्तर पर पार्टनर का मूड उखड़ा-उखड़ा रहता है? क्या आपकी सेक्स लाइफ बोरिंग हो गई है? तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, जो आपके रोमांस को शानदार बना सकते हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 25, 2025 7:06:04 AM IST

बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार

How To Build Up Before Intercourse: रोमांस का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता है. ज्यादातर मर्दों का फोकस शुरु से लेकर आखिरी तक पेनिट्रेशन पर रहता है. इसी वजह से पार्टनर का मूड ऑफ हो जाता है और वह बेड पर उखड़ा-उखड़ा रहता है. नतीजा होता है सेक्स लाइफ का खराब होना. बेडरूम रोमांस और सेक्स लाइफ को शानदार बनाने के लिए इंटरकोर्स से पहले सही माहौल, रोमांस और कई छोटी-छोटी बातें भी जरूरी हैं. क्योंकि शुरुआत अच्छी रहेगी तो आखिरी पल भी शानदार रहेगा. 

बेडरूम रोमांस को शानदार बना सकते हैं ये टिप्स

पार्टनर को टाइम दें

बेडरूम रोमांस को शानदार बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी टाइम होता है. आप बेड पर पार्टनर को जितना टाइम देंगे, उतना बेहतर रिजल्ट मिल सकता है. क्योंकि, सेक्स लाइफ को शानदार बनाने में टाइमिंग जरूरी होती है. इसके लिए पार्टनर के साथ समय बिताएं और जल्दबाजी करने से बचें.

रोमांटिक बातें करें 

बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार

पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल लाइफ को अच्छा रखना है तो बातों में भी रोमांस लेकर आएं. दरअसल, पॉजिटिव और रोमांटिक बातें करने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो टेंशन कम करते हैं. जिसकी वजह से बेड पर अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिलती है. 

टच है जरूरी

रोमांटिक लाइफ को दिलचस्प बनाने में सिर्फ इंटरकोर्स ही काम नहीं आता है. बल्कि, टच भी जरूरी है. जिसमें हाथ पकड़ना, बाल सहलाना और हग करना जैसी बेसिक चीजें शामिल हैं. टच करने से पार्टनर रिलेक्स होगा और फोरप्ले की तरफ बढ़ेगा. 

किस और फोर प्ले

सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए सबसे पहले जल्दबाजी को छोड़ना होगा. क्योंकि, जल्दबाजी में आप मोमेंट एन्जॉय करना छोड़िए पार्टनर को भी खुश नहीं कर पाएंगे. रोमांस के समय टच के साथ किसिंग और फोरप्ले भी जरूरी है. इससे आप बेड पर लंबे समय तक टिक पाएंगे और पार्टनर को भी संतुष्ट कर पाएंगे.

पार्टनर को समझें

पार्टनर कब रोमांटिक हो रहा है, यह समझने की कोशिश करें. क्योंकि, बिना पार्टनर को समझें आप अकेले ही बेडरूम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. अगर पार्टनर समय ले रहा है तो किसी भी चीज की जल्दबाजी से बचें. क्योंकि, जल्दबाजी की वजह से मूड खराब हो सकता है. 

डाइट पर ध्यान दें

खराब डाइट और लाइफस्टाल की वजह से भी सेक्स ड्राइव खत्म होने लगता है. ऐसे में अपनी डाइट हेल्दी रखें और साथ ही लाइट एक्सरसाइट भी डेली रूटीन में शामिल करें. ऐसा करने से सेक्स ड्राइव और स्टेमिना, दोनों को बेहतर करने में मदद मिल सकती है.  

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: health tipsSex and HealthSex and RelationshipsSex LifeSexual Health
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार
बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार
बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार
बिस्तर पर पार्टनर का मूड रहता है उखड़ा-उखड़ा! मर्द कर लें इन टिप्स को याद, बन जाएगा ‘रोमांस’ शानदार