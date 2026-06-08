kitchen hacks: बर्फ, कटोरी और ब्रेड…सब्जी में से एक्स्ट्रा तेल हटाने का जानिए आसान तरीका

kitchen hacks: स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अक्सर सब्जियों में थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया जाता है ताकि मसालों का तड़का अच्छी तरह लगे और स्वाद बेहतर आए. हालांकि, ज्यादा तेल वाली सब्जियां सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग या तो कम तेल में खाना बनाते हैं या फिर स्वाद और सेहत के बीच समझौता करना पड़ता है. लेकिन अब एक ऐसा आसान किचन हैक सामने आया है जिसकी मदद से आप स्वाद से समझौता किए बिना सब्जी में मौजूद अतिरिक्त तेल को आसानी से निकाल सकते हैं. खास बात यह है कि इस ट्रिक के लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर में मौजूद एक साधारण कटोरी ही आपका काम आसान कर सकती है.

कटोरी की मदद से ऐसे निकालें एक्स्ट्रा ऑयल

अगर सब्जी बनाते समय तेल ज्यादा पड़ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. सब्जी पूरी तरह तैयार होने के बाद कढ़ाही में बीच की तरफ थोड़ी जगह बनाएं और वहां एक छोटी कटोरी रख दें. इसके बाद कढ़ाही को किसी प्लेट से ढक दें. कुछ देर बाद अतिरिक्त तेल कढ़ाही के बीच वाले हिस्से में इकट्ठा होने लगता है. कटोरी के कारण तेल दोबारा सब्जी में नहीं मिल पाता और आसानी से अलग हो जाता है. यह तरीका सूखी और अर्ध-ग्रेवी वाली सब्जियों में काफी प्रभावी माना जाता है.

कढ़ाही में क्यों बेहतर काम करती है यह ट्रिक?

यह तरीका कढ़ाही में सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है. जब सब्जी को चारों तरफ फैलाकर बीच में कटोरी रखी जाती है तो तेल स्वाभाविक रूप से केंद्र की ओर जमा होने लगता है. इससे अतिरिक्त तेल को अलग करना आसान हो जाता है और सब्जी का स्वाद भी बना रहता है. अगर आपने करी, दाल या किसी ग्रेवी वाली डिश में ज्यादा तेल डाल दिया है तो बर्फ का इस्तेमाल मददगार हो सकता है. बर्फ को ग्रेवी की सतह पर हल्के से घुमाने पर अतिरिक्त तेल उसकी सतह पर चिपकने लगता है. इसके बाद उस तेल को आसानी से हटाया जा सकता है.

ठंडी कल्छी भी कर सकती है कमाल

ग्रेवी से अतिरिक्त तेल हटाने के लिए ठंडी कल्छी या किसी ठंडे धातु के बर्तन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तरीका भी बर्फ की तरह काम करता है. ठंडे बर्तन को ग्रेवी की ऊपरी सतह पर रखने से तेल उस पर चिपक जाता है और आसानी से अलग किया जा सकता है. सूप, पास्ता, सब्जी, पूड़ी या भटूरे जैसे खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल हटाने के लिए पेपर टॉवल या ब्रेड का उपयोग किया जा सकता है. ये अतिरिक्त तेल को सोख लेते हैं, जिससे खाने में मौजूद फैट की मात्रा कम हो जाती है.

सेहत के लिए क्यों जरूरी है अतिरिक्त तेल कम करना?

खाने से अतिरिक्त तेल निकालने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कैलोरी का सेवन कम हो जाता है. कम तेल वाला भोजन हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. इसके अलावा ज्यादा तेल से होने वाली एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और पाचन संबंधी समस्याओं का जोखिम भी कम हो सकता है. इसलिए स्वाद और सेहत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे आसान किचन हैक्स काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं.