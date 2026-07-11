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सीलन की बदबू से हैं परेशान? बिना पैसे घर को ऐसे रखें सूखा, करना होगा ये काम

बारिश के मौसम में घरों और दीवारों में सीलन आ जाती है, जिसके कारण एक अजीब सी बदबू आने लगती है. ऐसे में आप घर को सूखा और बदबू से बचाने के लिए घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जो काफी असरकारक हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 11, 2026 8:50:58 PM IST

सीलन की बदबू दूर करने के घरेलू उपाय
सीलन की बदबू दूर करने के घरेलू उपाय


Home Remedies for Damp Smell: बारिश के मौसम में घर की दीवारों में सीलन आना और उससे बदबू आने की समस्या काफी आम हो जाती है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे एयर फ्रेशनर या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से भी इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है. अगर आपके घर में भी सीलन की गंध बनी रहती है, तो ये आसान घरेलू उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

धूप और ताजी हवा

जब भी बारिश रुके और धूप निकले, घर की खिड़कियां और दरवाजे कुछ देर के लिए जरूर खोल दें. इससे ताजी हवा घर के अंदर आती है और कमरे में जमी नमी कम होने लगती है. धूप फफूंदी बनने की संभावना भी घटाती है, जिससे सीलन की बदबू धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

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बेकिंग सोडा और नमक

घर के किसी छोटे बर्तन या कटोरी में बेकिंग सोडा और सूखा नमक भरकर उसे सीलन वाली जगह या कमरे के कोनों में रख दें। ये दोनों चीजें हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी और बदबू को सोखने में मदद करती हैं। कुछ समय बाद कमरे का वातावरण पहले से ज्यादा ताजा महसूस होने लगता है।

कपूर और लौंग

कपूर और लौंग का इस्तेमाल भी सीलन की गंध कम करने में मददगार माना जाता है। आप कपूर जलाकर कमरे में रख सकते हैं या फिर कपूर और लौंग को किसी कपड़े में बांधकर सीलन वाली जगह के पास रख दें। इससे कमरे में ताजगी बनी रहती है और फफूंदी जैसी गंध कम महसूस होती है।

ये घरेलू उपाय भी असरदार

घरेलू उपाय के तौर पर दो चम्मच नमक, दो चम्मच बेकिंग सोडा, दो कपूर, दो लौंग और थोड़ा-सा शैम्पू मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें. इसे किसी छोटी कटोरी में डालकर सीलन वाली जगह के पास रख दें. माना जाता है कि यह मिश्रण बदबू कम करने और नमी के कारण बनने वाली फंगस की समस्या को घटाने में मदद कर सकता है.

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