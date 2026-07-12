बारिश में बाथरूम की दीवारों पर लग गई जिद्दी फफूंदी? महंगे क्लीनर नहीं, ये 5 घरेलू उपाय मिनटों में कर देंगे साफ

How to clean bathroom mold: क्या आपके बाथरूम की दीवारों पर भी बारिश के मौसम में काले-काले धब्बे और फफूंदी नजर आने लगी है? अगर हां, तो इसे सिर्फ गंदगी समझकर नजरअंदाज न करें. बाथरूम में जमी फफूंदी न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि यह बदबू, बैक्टीरिया और फंगस को भी बढ़ावा दे सकती है. लगातार नमी और कम वेंटिलेशन की वजह से मानसून में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में कई लोग महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हर बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. आपके घर में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही बाथरूम की जिद्दी फफूंदी को हटाने में कारगर साबित हो सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान घरेलू उपाय, जिनकी मदद से आपका बाथरूम फिर से साफ और चमकदार दिख सकता है.

बाथरूम से फफूंदी हटाने के आसान उपाय

1. बाथरूम में हवा और धूप आने दें: फफूंदी का सबसे बड़ा कारण नमी होती है. इसलिए कोशिश करें कि बाथरूम में ताजी हवा और सूरज की रोशनी पहुंचती रहे. अगर बाथरूम में खिड़की या रोशनदान है, तो उसे नियमित रूप से खोलें. नमी कम होने से फफूंदी बनने की संभावना भी काफी घट जाती है और बैक्टीरिया पनपने का खतरा कम होता है.

2. बेकिंग सोडा से करें सफाई: बेकिंग सोडा एक बेहतरीन नेचुरल क्लीनर माना जाता है. इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच लिक्विड सोप, कुछ बूंदें पेपरमिंट ऑयल और दो कप पानी मिलाकर घोल तैयार करें. इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर फफूंदी वाली जगह पर छिड़क दें. करीब 30 मिनट बाद ब्रश या स्क्रबर से रगड़ें और पानी से धो दें. इससे जिद्दी दाग काफी हद तक साफ हो सकते हैं.

3. सिरका और नींबू का घोल: सफेद सिरका (व्हाइट विनेगर) और नींबू का रस फफूंदी हटाने में काफी प्रभावी माने जाते हैं. हल्के गुनगुने पानी में दोनों को मिलाकर स्प्रे तैयार करें और प्रभावित जगह पर छिड़क दें. 15–20 मिनट बाद स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें. इसके बाद साफ पानी से धो लें. यह तरीका बदबू कम करने में भी मदद करता है.

4. बोरेक्स या अमोनिया का यूज: अगर फफूंदी के दाग बहुत पुराने और जिद्दी हैं, तो बोरेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. बोरेक्स को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर ब्रश से साफ करें. अमोनिया का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा अच्छी हवा वाले स्थान पर और दस्ताने पहनकर इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि अमोनिया को कभी भी ब्लीच के साथ मिलाकर इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे जहरीली गैस बन सकती है.

5. विनेगर भी है असरदार: अगर आपके पास कोई अन्य क्लीनिंग सामग्री नहीं है, तो सिर्फ सफेद विनेगर भी काफी मददगार हो सकता है. फफूंदी वाली जगह पर विनेगर अच्छी तरह स्प्रे करें और करीब 1–2 घंटे तक लगा रहने दें. इसके बाद ब्रश या साफ कपड़े से रगड़कर साफ करें और अंत में पानी से धो दें. नियमित रूप से ऐसा करने पर फफूंदी दोबारा बनने की संभावना भी कम हो सकती है.

फफूंदी से बचाव के आसान टिप्स