आम पेट दर्द भी हो सकता है कैंसर का लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!

पेट कैंसर आज के समय में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। धीरे-धीरे पनपने वाली यह बीमारी अक्सर शुरुआती लक्षण नहीं दिखाती और जब तक पता चलता है, तब तक इलाज मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर मानते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम इलाज से कहीं ज्यादा आसान है। अच्छी बात यह है कि हमारे खाने-पीने और जीवनशैली से जुड़ी कुछ छोटी-छोटी आदतें हमें इस खतरे से काफी हद तक बचा सकती हैं।

Published By: Komal Kumari
Published: September 4, 2025 12:13:00 IST

क्रूसीफेरस सब्जियाँ खाएँ

हरी सब्जियों को अक्सर ‘सुपरफूड’ कहा जाता है और खासकर ब्रोकली, पत्तागोभी, फूलगोभी और केल जैसी क्रूसीफेरस सब्जियाँ कैंसर से बचाव में बेहद असरदार मानी जाती हैं। इनमें मौजूद ग्लुकोसिनोलेट्स शरीर के भीतर ऐसे यौगिक बनाते हैं जो कैंसरकारी कोशिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। रोजाना इन सब्जियों को सलाद, सूप या सब्ज़ी के रूप में खाने से पेट के अलावा कई अन्य अंगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।

 

लहसुन को भोजन का हिस्सा बनाएँ

लहसुन भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं। इसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व कोशिकाओं की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। लहसुन का नियमित सेवन पाचन तंत्र को मज़बूत करता है और शरीर में सूजन को घटाता है। चाहे आप इसे कच्चा खाएँ या सब्जी-दाल में डालें, यह स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा।प्रोसेस्ड मीट से दूरी रखें आजकल कई लोग सुविधा के लिए सॉसेज, बेकन, सलामी या पैक्ड मीट का सेवन करते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इनमें नाइट्रेट और अन्य रसायन मिलाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर कैंसरकारी तत्वों का रूप ले सकते हैं। रिसर्च बताती है कि अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड मीट खाने से पेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि ताज़ा मांस, दाल, दही या घर का बना भोजन अपनाया जाए।

 

धूम्रपान छोड़ें

धूम्रपान केवल फेफड़ों का ही नहीं, बल्कि पेट और पाचन तंत्र का भी दुश्मन है। सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन पेट की भीतरी परत को नुकसान पहुँचाते हैं और कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ा देते हैं। लंबे समय तक धूम्रपान करने वालों में पेट कैंसर का खतरा बहुत अधिक पाया गया है। धूम्रपान छोड़ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन धीरे-धीरे कम करने और सपोर्ट लेने से इसे छोड़ा जा सकता है। यह कदम जीवन बचाने वाला साबित हो सकता है।

 

