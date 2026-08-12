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How To Reduce Hair Fall: बालों की सेहत का दुश्मन बना मॉनसून! Hair Fall रोकने के 8 आसान उपाय जानें

How To Reduce Hair Fall: ह्यूमिडिटी यानि नमी मौसम के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके बालों के लिए हमेशा नहीं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में ब्यूटी एंड वेलबीइंग के R&D हेड, सुप्रिया पुन्यानी के अनुसार, हवा में ज़्यादा नमी होने से बाल फूल जाते हैं, जिससे वे ज़्यादा पोरस और फ्रिज़ी हो जाते हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है.

By: Heena Khan | Published: August 12, 2026 7:38:04 PM IST

घरेलू नुस्खे अपनाने से पहले रखें ध्यान
घरेलू नुस्खे अपनाने से पहले रखें ध्यान


How To Reduce Hair Fall: ह्यूमिडिटी यानि नमी मौसम के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके बालों के लिए हमेशा नहीं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में ब्यूटी एंड वेलबीइंग के R&D हेड, सुप्रिया पुन्यानी के अनुसार, हवा में ज़्यादा नमी होने से बाल फूल जाते हैं, जिससे वे ज़्यादा पोरस और फ्रिज़ी हो जाते हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है. वैसे तो रोज़ाना 50-100 बालों का झड़ना सामान्य है, लेकिन मॉनसून के दौरान यह संख्या बढ़कर लगभग 150 तक पहुँच सकती है. ऐसे में आज हम आपको झड़ते बालों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. 

धोने से पहले बालों में तेल लगाएँ

शैम्पू करने से पहले बालों में तेल लगाने से बालों के बीच घर्षण कम होता है, वे मुलायम बनते हैं और फ्रिज़ कम होता है. इससे बालों पर एक सुरक्षात्मक परत भी बनती है, जिससे धोने के दौरान बालों के टूटने का खतरा कम हो जाता है.

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बालों को नियमित रूप से धोएँ

बारिश के मौसम में अक्सर पसीना ज़्यादा आता है और स्कैल्प पर गंदगी जमा हो जाती है. हफ़्ते में कम से कम तीन बार या अपनी स्कैल्प के प्रकार के अनुसार ज़्यादा बार बालों और स्कैल्प को साफ़ करने से स्कैल्प की साफ़-सफ़ाई बनी रहती है और अतिरिक्त तेल व गंदगी पर नियंत्रण रहता है.

अगर स्कैल्प ऑयली है तो उसे साफ़ रखें

अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो मॉनसून के दौरान साफ़-सफ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें. पसीना, सीबम और नमी डैंड्रफ़, खुजली और स्कैल्प में जलन के लिए सही माहौल बना सकते हैं, इसलिए नियमित रूप से साफ़-सफ़ाई करना और भी ज़रूरी हो जाता है.

बालों को तौलिए में लपेटकर न रखें

बालों को ज़्यादा देर तक तौलिए में लपेटकर रखने से बचें. नमी वाले मौसम में बालों को सूखने में ज़्यादा समय लगता है, और ज़्यादा देर तक गीले रहने से बाल कमज़ोर हो सकते हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ सकता है.

ब्लो-ड्राइंग करते समय कम हीट का इस्तेमाल करें

अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो कूल या कम-हीट वाली सेटिंग चुनें. ज़्यादा तापमान पहले से ही कमज़ोर बालों को और नुकसान पहुँचा सकता है, जबकि धीरे-धीरे सुखाने से क्यूटिकल को होने वाला नुकसान कम होता है और बाल कम टूटते हैं.

गीले बालों के साथ सावधानी बरतें

गीले होने पर बाल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं. धोने के तुरंत बाद ज़्यादा ब्रश या कंघी करने से बचें, क्योंकि फूले हुए बालों के रेशे खिंचाव या दबाव पड़ने पर आसानी से टूट सकते हैं. चौड़े दाँतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें और बालों को धीरे-धीरे सँभालें.

हीट स्टाइलिंग कम करें

स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और अन्य हीट-स्टाइलिंग टूल्स का बार-बार इस्तेमाल करने से बाल कमज़ोर हो सकते हैं, जो मॉनसून के दौरान पहले से ही कमज़ोर होते हैं. बालों को हीट से कुछ समय के लिए आराम देने से मौसम के कारण होने वाले बालों के टूटने को कम करने में मदद मिल सकती है. अपनी रूटीन में हेयर ग्रोथ सीरम शामिल करें
एक हल्का स्कैल्प सीरम आपके बालों की देखभाल की रूटीन को बेहतर बना सकता है; यह बालों को हेल्दी बनाए रखने और मौसम के कारण होने वाले बालों के झड़ने की समस्या से निपटने में मदद करता है. अपने स्कैल्प के प्रकार के हिसाब से सही सीरम चुनें और बताए गए तरीके से नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करें.

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Tags: hair careHair FallMonsoon Tips
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