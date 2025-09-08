Home > लाइफस्टाइल > क्या आपका AC खतरे में है! ये संकेत कभी न नजरअंदाज करें

क्या आपका AC खतरे में है! ये संकेत कभी न नजरअंदाज करें

बिजली का अचानक झटका, ओवरलोडिंग , समय पर मेंटेनेंस न करने से यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना और समय-समय पर इसका चेकअप बहुत जरूरी होता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 8, 2025 17:52:56 IST

Air conditioning maintenance
Air conditioning maintenance

गर्मियों में सभी के घरों और ऑफिस में एसी का इस्तेमाल जरूर होता है यह गर्मियों में सभी को राहत देता है, लेकिन अक्सर लोग इसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बिजली का अचानक झटका, ओवरलोडिंग , समय पर मेंटेनेंस न करने से यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना और समय-समय पर इसका चेकअप बहुत जरूरी होता है। आपके छोटे-छोटे कदम आपके जीवन को जीवन दान दे सकते हैं। 

सही वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को अपनाएं 

एसी की वायरिंग को हमेशा अच्छी क्वालिटी और लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन से ही कराना चाहिए क्योंकि पुराने टूटे हुए तार कभी भी शॉर्ट सर्किट करवा सकते हैं। पावर सप्लाई को ओवरलोड ना करें जिससे की आग लगने का खतरा बढ़ता है , एसी के लिए अलग सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए की और समय-समय पर इसे इलेक्ट्रिकल चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए यह छोटी सी सावधानी आपको बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। 

एसी को होती है सफाई और मेंटेनेंस की जरूरत

एसी की सफाई और मेंटेनेंस को कभी भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि धूल और गंदगी सिर्फ एसी की परफॉर्मेंस नहीं घटाती बल्कि यह आग लगने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ा देती हैं। महीने में हमें एक बार एसी के फिल्टर को  जरूर साफ़ कर लेना चाहिए और जंग लगे ढीले पार्ट्स को तुरंत ठीक करवाना एक सुरक्षित कदम साबित हो सकता है। 

आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा उपकरण

एसी के पास हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए और हर एक परिवार के सदस्य को इसका इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए अगर आपकी एसी से धुआं, बदबू या कुछ अजीब से आवाज कर रही है तो आप उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन को बुला लेना चाहिए। छोटी सी भी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। 

एसी खरीदते समय सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी

  • नई एसी खरीदते समय हमेशा ब्रांड और सेफ्टी सर्टिफिकेशन को देखें
  • एनर्जी एफिशिएंट और ओवरलोड प्रोटेक्शन वाले मॉडल को प्रायोरिटी दें
  • एसी का साइज और कैपेसिटी कमरे के अनुसार ही चुने ताकि वह ओवरलोड ना हो
  • एसी का इंस्टालेशन हमेशा प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ही कराएं 

    Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

