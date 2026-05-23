Home > लाइफस्टाइल > भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां

भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां

Comman Air Cooler Problems: कई लोग गर्मी में कूलर को घंटों लगातार चलाते रहते हैं. अगर कूलर 10 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बिना रुके चलता है, तो उसकी मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 23, 2026 6:11:16 PM IST

कूलर भी बन सकता है 'बम'!
कूलर भी बन सकता है 'बम'!


Causes of Explosion in Air Cooler: भीषण गर्मी और नौतपा के दौरान लोग राहत पाने के लिए लगातार कूलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन छोटी-सी लापरवाही एयर कूलर को भी खतरनाक बना सकती है. ओवरहीटिंग, खराब वायरिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी वजहों से कूलर में आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए गर्मियों में कूलर इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.

लगातार चलाने से मोटर हो सकती है ओवरहीट

कई लोग गर्मी में कूलर को घंटों लगातार चलाते रहते हैं. अगर कूलर 10 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बिना रुके चलता है, तो उसकी मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है. इससे मशीन खराब होने के साथ आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. बीच-बीच में कूलर बंद करके मोटर को ठंडा होने का समय देना जरूरी है.

You Might Be Interested In

पानी खत्म होने और गंदगी से बढ़ता जोखिम

कूलर में पानी खत्म होने के बाद भी अगर वह चलता रहता है, तो मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है. वहीं, लंबे समय तक सफाई न करने पर मोटर और पंखे के आसपास धूल और कचरा जमा हो जाता है. इससे पंखा जाम हो सकता है और मशीन पर ज्यादा लोड पड़ता है, जो आग का कारण बन सकता है.

सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड से रहें सावधान

पुरानी वायरिंग या सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड कूलर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. ज्यादा लोड पड़ने पर तार गर्म होकर स्पार्किंग करने लगते हैं. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आग तेजी से फैल सकती है. हमेशा अच्छी क्वालिटी के वायर, प्लग और बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए.

धूप से बचाकर रखें कूलर

कई लोग कूलर को ऐसी जगह रख देते हैं जहां सीधे धूप पड़ती रहती है. इससे कूलर की बॉडी और मोटर दोनों ज्यादा गर्म हो जाते हैं. मशीन की क्षमता कम होने के साथ खराबी का खतरा भी बढ़ जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कूलर को हमेशा छायादार और हवादार जगह पर रखें ताकि गर्मी में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके.

साधारण सब्जियां खाकर हो गए हैं बोर, ऐसे बनाएं मसालेदार बेसन-अमचूर वाले बैंगन भाजा, नोट कर लें रेसिपी

Tags: AIR COOLER PROBLEMSCAN AN AIR COOLER BURSTCAUSES FOR AIR COOLER FIRE BLASTCOMMON AIR COOLER PROBLEMS
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में सत्तू खाने के 7 फायदे

May 23, 2026

एक्टर्स, जिन्होंने एक साथ कभी नहीं किया काम

May 23, 2026

धूप और पसीने से बेजान हो गई स्किन? ट्राई करें...

May 23, 2026

Diet Plan: 7 दिन के अंदर पिघलेगी 2 किलो चर्बी!

May 23, 2026

इस गलती से ‘ब्लास्ट’ हो जाती है ‘फोन की बैटरी’

May 23, 2026

7 सुपरफूड जो बच्चों के दिमाग को बनाएंगे तेज

May 22, 2026
भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां
भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां
भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां
भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां