भीषण गर्मी में AC ही नहीं, कूलर भी बन सकता है ‘बम’! जरूर से बरतें ये सावधानियां

Causes of Explosion in Air Cooler: भीषण गर्मी और नौतपा के दौरान लोग राहत पाने के लिए लगातार कूलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन छोटी-सी लापरवाही एयर कूलर को भी खतरनाक बना सकती है. ओवरहीटिंग, खराब वायरिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी वजहों से कूलर में आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए गर्मियों में कूलर इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.

लगातार चलाने से मोटर हो सकती है ओवरहीट

कई लोग गर्मी में कूलर को घंटों लगातार चलाते रहते हैं. अगर कूलर 10 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बिना रुके चलता है, तो उसकी मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है. इससे मशीन खराब होने के साथ आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. बीच-बीच में कूलर बंद करके मोटर को ठंडा होने का समय देना जरूरी है.

पानी खत्म होने और गंदगी से बढ़ता जोखिम

कूलर में पानी खत्म होने के बाद भी अगर वह चलता रहता है, तो मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है. वहीं, लंबे समय तक सफाई न करने पर मोटर और पंखे के आसपास धूल और कचरा जमा हो जाता है. इससे पंखा जाम हो सकता है और मशीन पर ज्यादा लोड पड़ता है, जो आग का कारण बन सकता है.

सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड से रहें सावधान

पुरानी वायरिंग या सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड कूलर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. ज्यादा लोड पड़ने पर तार गर्म होकर स्पार्किंग करने लगते हैं. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आग तेजी से फैल सकती है. हमेशा अच्छी क्वालिटी के वायर, प्लग और बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए.

धूप से बचाकर रखें कूलर

कई लोग कूलर को ऐसी जगह रख देते हैं जहां सीधे धूप पड़ती रहती है. इससे कूलर की बॉडी और मोटर दोनों ज्यादा गर्म हो जाते हैं. मशीन की क्षमता कम होने के साथ खराबी का खतरा भी बढ़ जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कूलर को हमेशा छायादार और हवादार जगह पर रखें ताकि गर्मी में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके.

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