कम खर्च में विदेश घूमने का प्लान? Kazakhstan बन सकता है बेस्ट ऑप्शन !

Kazakhstan: कजाकिस्तान दुनिया की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है और खूबसूरत चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जिन लोगों को घूमना फिरना पसंद होता हैं यह डेस्टिनेशन उनके लिए एक खास जगह साबित हो सकती है क्योंकि यहां केवल नेचुरल सुंदरता ही नहीं बल्कि आपकी पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली है। यहां पर घूमने जाने से आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा यहां काफी सारी ऐतिहासिक जगह है जो हर ट्रैवलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है।

कजाकिस्तान की सस्ती फ्लाइट और बजट फ्रेंडली होती है टिकट

अगर आप भी कही घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और आप चाहते हैं आपका ज्यादा खर्चा भी ना हो तो आपका एक ऐसी जगह जा सकते हैं जो पॉकेट फ्रेंडली हैं उस जगह का नाम है कजाकिस्तान। यहां की राउंड ट्रिप टिकट का लगभग ₹25000 खर्च होता है अगर आप ऑफ़ सीजन में बुकिंग करें कुछ महीने पहले टिकट ही कंफर्म कर ले। कजाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी उपलब्ध है जो आपको अल्माटी या नूर सुल्तान जैसे बड़े शहरों तक ले जाएंगे।

स्टे और खाने का बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस मिल सकता है

कजाकिस्तान में रहने की और खाने का खर्चा काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है, यहाँ आपको हॉस्टल से लेकर एक सामान्य होटल रूम 1000 से 2000 रुपए प्रतिदिन में मिल जाता है अगर फ्रेंड्स ग्रुप में जा रहे हैं तो आप हॉस्टल जा सकते हैं जो की बहुत अच्छा ऑप्शन होता है खाने की बात करें तो यहां पर ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है।

इन जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान

अगर आप कजाकिस्तान घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कहां-कहां घूमना चाहिए तो आप नेचर लवर होने के नाते यहां के खास के मैदान झील और पहाड़ों पर जा सकते हैं। इसके लेक कैदी, अल्माटी, अरल सागर, चरीन कैन्यन की यात्रा जरूर करें। यहां पर लोकल टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा सस्ता होता है जिसके कारण आप जितना आपका मन करे उतना घूम सकते हैं अगर अब इस पूरे ट्रिप के बजट की बात करें तो उसका बजट 45000 आराम से हो सकता है।