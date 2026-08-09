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आपके नारियल में पानी ज्यादा है या मलाई? ठेले पर खरीदते समय 3 ट्रिक से लगाएं पता, नहीं तो ठग लेगा ठेले वाला!

Soft Watery Coconut Picking Tips: गर्मियों में सड़क किनारे मिलने वाला ठंडा-ठंडा नारियल पानी किसे पसंद नहीं होता? तेज धूप में एक नारियल पानी शरीर को ताजगी देने के साथ प्यास बुझाने का आसान तरीका भी है. इसमें पोटैशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन नारियल पानी खरीदते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बाहर से देखकर कैसे पता चले कि नारियल के अंदर पानी ज्यादा है या मलाई?

By: Lalit Kumar | Published: August 9, 2026 2:57:59 PM IST

आपके नारियल में पानी ज्यादा है या मलाई? ()AI
आपके नारियल में पानी ज्यादा है या मलाई? ()AI


Soft Watery Coconut Picking Tips: गर्मियों में सड़क किनारे मिलने वाला ठंडा-ठंडा नारियल पानी किसे पसंद नहीं होता? तेज धूप में एक नारियल पानी शरीर को ताजगी देने के साथ प्यास बुझाने का आसान तरीका भी है. इसमें पोटैशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन नारियल पानी खरीदते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बाहर से देखकर कैसे पता चले कि नारियल के अंदर पानी ज्यादा है या मलाई?

नारियल पर न तो कोई एक्सपायरी डेट लिखी होती है और न ही ऐसा कोई लेबल, जिससे खरीदने से पहले उसकी अंदरूनी स्थिति का पता चल सके. ऊपर से ठेले वाला पूछ देता है- ‘पानी वाला चाहिए या मलाई वाला?’ और कई बार पानी वाला नारियल चुनने के बावजूद उसे काटने पर उम्मीद से काफी कम पानी निकलता है. ऐसे में आपकी मेहनत और पैसे दोनों पर पानी फिर जाता है.

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हालांकि, नारियल खरीदते समय कुछ आसान चीजों पर ध्यान देकर आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें पानी ज्यादा है या मलाई. नारियल का वजन, आकार, हिलाने पर आवाज और उसकी बाहरी बनावट जैसे संकेत आपके काम आ सकते हैं. तो अगली बार ठेले पर नारियल खरीदते समय सिर्फ दुकानदार की बात पर भरोसा करने के बजाय इन आसान टिप्स को आजमाएं और जानें कि ज्यादा पानी वाला नारियल आखिर पहचानें कैसे.

नारियल में पानी ज्यादा है या मलाई? ऐसे लगाएं पता

टिप्स 1- मीडियम साइज का नारियल चुनें: सबसे पहले आप औसत साइज के नारियल चुने. ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं. यह न सोचें कि बड़ा नारियल होने पर उसमें पानी ज्यादा होगा. ऐसा नहीं होता. बड़ा होने पर उसके पके यानी शख्त हो जाने की संभावना ज्यादा होती है. इससे उसमें मलाई बनने की भी संभावना बढ़ जाएगी और जब नारियल में मलाई बनता है तो स्वतः उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है. क्योंकि पानी से मलाई का निर्माण होता है. यह नारियल का नेचुरल गुण है. ऐसे में औसत आकार का नारियल चुनें.

टिप्स 2- नारियल हिलाकर आवाज सुनें: औसत आकार के नारियल को अपने कान के पास ले जाकर हिलाएं. उसमें पानी के छलकने की आवाज आ रही हो तो उसे न लें. जिस नारियल से पानी के छलकने की आवाज न आए उसे ही खरीदें. दरअसल, जब नारियल से पानी के छलकने की आवाज आती है तो उसका मतलब यह है कि उसमें मलाई बनने लगी है. पानी कम हो गया है. इस कारण पानी के छलकने के लिए जगह बन गई है. दूसरी तरफ, अगर उससे आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि नारियल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है. उसमें पानी के छलकने के लिए जगह नहीं है.

टिप्स 3- नारियल के रंग का ध्यान रखें: नारियल का चुनाव करते समय उसके रंग का विशेष ध्यान रखें. नारियल हरा और ताजा होना चाहिए. वह जितना अधिक हरा होगा, उसमें पानी की अधिक मात्रा की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. नारियल पर भूरा रंग का पैच नहीं होना चाहिए. ऐसे में आप भूरे, पीला-हरा और हरा-भूरे रंग वाले नारियल का चुनाव न करें.

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